Пригожин обвинил военных РФ в нападении на вагнеровцев во время отступления из Бахмута
Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута 17 мая на его боевиков напали солдаты регулярной армии России
Об этом говорится в рапорте, опубликованном пресс-службой Пригожина.
В нем отмечается, что вагнеровцы двигались возле поселков Опытное и Озеряновка, когда увидели российских военных, якобы минировавших дороги в тылу наемников.
Саперы ЧВК отправились туда на разведку и разминирование, но, по словам Пригожина, по ним был открыт огонь "со стороны позиций минобороны России". На что наемники "приняли меры по устранению опасности и задержанию".
Впоследствии на канале Пригожина появился допрос якобы подполковника-командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по вагнеровцам из-за "личной неприязни".
Ситуация в Бахмуте
20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут.
Впоследствии же террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны оставались окраины города в юго-западной части. Также ВСУ контролировали вход в сам город. Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.
Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута. На следующий день он сказал, что пути ухода из города для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
В свою очередь британская разведка отмечала, что российское командование перебрасывает силы воздушно-десантных войск на замену вагнеровцам в Бахмуте.
3 июня в украинском Минобороны отметили, что в городе ситуация условно стабильная и добавляли, что ЧВК Вагнера окончательно еще не покинула город. Они проводили инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что потери России в Бахмуте за более чем полгода составляли почти 23 тысячи воинов, у Украины тем временем потери меньше в 7,5 раз.
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