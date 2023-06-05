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Пригожин обвинил военных РФ в нападении на вагнеровцев во время отступления из Бахмута

5 июня, 2023 понедельник
06:36
Война с Россией Евгений Пригожин

Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута 17 мая на его боевиков напали солдаты регулярной армии России

Об этом говорится в рапорте, опубликованном пресс-службой Пригожина.

В нем отмечается, что вагнеровцы двигались возле поселков Опытное и Озеряновка, когда увидели российских военных, якобы минировавших дороги в тылу наемников.

Саперы ЧВК отправились туда на разведку и разминирование, но, по словам Пригожина, по ним был открыт огонь "со стороны позиций минобороны России". На что наемники "приняли меры по устранению опасности и задержанию".

Впоследствии на канале Пригожина появился допрос якобы подполковника-командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по вагнеровцам из-за "личной неприязни".

Ситуация в Бахмуте

20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут.

Впоследствии же террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны оставались окраины города в юго-западной части. Также ВСУ контролировали вход в сам город. Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута. На следующий день он сказал, что пути ухода из города для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.

В свою очередь британская разведка отмечала, что российское командование перебрасывает силы воздушно-десантных войск на замену вагнеровцам в Бахмуте.

3 июня в украинском Минобороны отметили, что в городе ситуация условно стабильная и добавляли, что ЧВК Вагнера окончательно еще не покинула город. Они проводили инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что потери России в Бахмуте за более чем полгода составляли почти 23 тысячи воинов, у Украины тем временем потери меньше в 7,5 раз.

Россия
Бахмут
Вагнергейт
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