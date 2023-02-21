Об этом он заявил в своей пресс-службе.

Пригожин отметил, что военное руководство РФ не разрешает предоставлять ЧВК Вагнера боеприпасы и авиатранспорт. По его словам, также был подписан указ о прекращении поставок саперных лопаток. Пригожин заявил, что это попытка уничтожить ЧВК, которую можно приравнять к "госизмене".

"Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК Вагнера не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окапываться. Идет прямое противодействие, и это ничто иное, как попытка уничтожить ЧВК Вагнера. Ее можно приравнять к измене родине. В тот момент, когда ЧВК Вагнера бьется за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов", - заявил Пригожин.

Он отметил, что часть боеприпасов предоставило подразделение "Ахмат" и некоторые другие. По его словам, "генералы, находящиеся у руководства группировки, подписывают документы, в том числе и те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура", чтобы обеспечить ЧВК боеприпасами.