Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, Пригожин действительно стремится вывести вагнеровцев из Бахмута 25 мая, чтобы сохранить остатки наемников после больших потерь в боях за город в Донецкой области.

"Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", - сказал Череватый.

Он отметил, что Пригожин не военный, а авантюристический бизнесмен, но и видел, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия РФ "убегала куда видит".

"Он осознает, что командующий может организовать дальше для вагнеровцев. Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно, вероятнее всего - рано, его просто разобьют вдребезги. Поэтому, по моему мнению, этим страхом и пониманием своих перспектив и продиктовано его заявление", - объяснил Череватый.

Полковник ВСУ добавил, что у него полтора месяца назад состоялась заочная дискуссия с Пригожиным.

"Я сказал, если сохранится тенденция таких потерь и ему не восстановят возможность вербовки в тюрьмах - то Бахмут станет последним рубежом Вагнера. После этого он снял в окрестностях Бахмута у их танка Т-34 видео, в котором назвал меня "генерал Череватый" и сказал, что я все говорю не так", - рассказал Череватый.

Он продолжил, что буквально через месяц Пригожин сам начал кричать о потерях и пригрозил 10 мая оставить позиции.

"То есть он искал любой повод, чтобы покинуть позиции. И теперь им был придуман такой благородный повод: мы победили и идем на высокой ноте, а вы дальше продолжайте наше дело", - считает Череватый.

В то же время он предположил, что руководство РФ приложит максимум усилий, чтобы не позволить вагнеровцам выйти из Бахмута.

"Думаю, будут прилагаться все усилия, чтобы он это не смог сделать. Мой прогноз таков", - подытожил Череватый.