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Пригожин не шел против Путина, есть другие более вероятные сценарии смены власти в России, - британский полковник Грант

26 июля, 2023 среда
09:33
Война с Россией москва, кремль

Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, считает, что смену власти в Кремле могут осуществить отдельные персоналии, если не будут готовы к этому какие-либо силы РФ

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Пригожин не шел против Путина, он выступал против слабости российской армии в борьбе с Украиной. Это был не совсем переворот против Путина, потому что в противном случае Пригожина уже давно бы устранили. Если бы была такая информация, то руководителя вагнеровцев уже давно бы убили, не Если мы говорим о возможности смены власти милитарно или другим способом, то мое мнение, что всегда будет вероятность, возможно, из ближайшего окружения Путина или из перечня его друзей, что кто-то может его убить. сценариев очень велика", - отметил полковник армии Великобритании в отставке.

Глен Грант отметил, что смену власти в Кремле могут осуществить отдельные персоналии, если не будут готовы к этому какие-либо силы РФ.

  • В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
  • Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
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