Пригожин не шел против Путина, есть другие более вероятные сценарии смены власти в России, - британский полковник Грант
Глен Грант, полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт, считает, что смену власти в Кремле могут осуществить отдельные персоналии, если не будут готовы к этому какие-либо силы РФ
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Пригожин не шел против Путина, он выступал против слабости российской армии в борьбе с Украиной. Это был не совсем переворот против Путина, потому что в противном случае Пригожина уже давно бы устранили. Если бы была такая информация, то руководителя вагнеровцев уже давно бы убили, не Если мы говорим о возможности смены власти милитарно или другим способом, то мое мнение, что всегда будет вероятность, возможно, из ближайшего окружения Путина или из перечня его друзей, что кто-то может его убить. сценариев очень велика", - отметил полковник армии Великобритании в отставке.
Глен Грант отметил, что смену власти в Кремле могут осуществить отдельные персоналии, если не будут готовы к этому какие-либо силы РФ.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное