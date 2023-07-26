Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Пригожин не шел против Путина, он выступал против слабости российской армии в борьбе с Украиной. Это был не совсем переворот против Путина, потому что в противном случае Пригожина уже давно бы устранили. Если бы была такая информация, то руководителя вагнеровцев уже давно бы убили, не Если мы говорим о возможности смены власти милитарно или другим способом, то мое мнение, что всегда будет вероятность, возможно, из ближайшего окружения Путина или из перечня его друзей, что кто-то может его убить. сценариев очень велика", - отметил полковник армии Великобритании в отставке.

Глен Грант отметил, что смену власти в Кремле могут осуществить отдельные персоналии, если не будут готовы к этому какие-либо силы РФ.