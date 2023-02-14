Пригожин не подтвердил оцепление Бахмута и назвал работу ВСУ "мясорубкой"
Основатель ЧВК Вагнера опроверг оцепление украинских сил в Бахмуте и отметил, что огонь украинской артиллерии постоянно усиливается, идут тяжелые бои и город невозможно взять в ближайшее время
Об этом пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в ответ на запрос российских пропагандистов.
"Не понимаю, откуда берется это чушь. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые резервы. Каждый день от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту по всем направлениям. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. Сегодня на севере идут тяжелые бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет самая тяжелая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то, вообще не понятно", - отметил Пригожин.
Он добавил, что Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемол, работает мясорубка, поэтому не время "начать праздник праздновать".
"Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями совершенно нет смысла. Создается ощущение, что здесь все разбежались и никого нет, Украина пуста, а мы там тормозим – зайти не можем. Желающих всех приглашаем: "Вперед, берем автоматы и побежали "окруженного" противника за задницу хватать!", - подытожил руководитель ЧВК.
- Накануне Пригожин рассказал , что украинская ПВО подвела самолет, в котором он записывал обращение в Зеленский.
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