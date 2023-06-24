Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Пригожин не остановит войну в Украине
OPINION

Пригожин не остановит войну в Украине

Вадим Денисенко
24 июня, 2023 суббота
20:03
Мнение

Перевороты – это преимущественно блицкриги. У Пригожина есть 24-48 часов, пока система не пришла в себя

Если "вагнеры" ночью зайдут на Красную площадь, считайте, Пригожин почти победил, и тогда мы поймем, кто его реально поддерживал. То, что его кто-то поддерживает, уже не вызывает сомнений.

Но в случае победы Пригожина:

1. Говорящие, что он остановит войну, ошибаются. Он вынужден будет на первом этапе уделить больше внимания внутренней ситуации, чем войне, и всего лишь начнет тянуть время. И это только на первом этапе. Взять власть и удержать власть — две разные вещи.

Читайте также: Пригожин — кровавый голубь мира с кувалдой

2. Для внешней легитимности должен обеспечить один единственный фактор: неприменение ядерного оружия и выход из ЗАЭС. И, вероятно, он на это пойдет.

3. Если ему удастся закрепиться, он должен идти на дальнейшую эскалацию. Но для этого должно пройти время. Хотя мы должны понимать: он принимает быстрые решения и может налаживать процессы.

И в среднесрочной перспективе это может оказаться для нас проблемой. Поэтому в случае его победы у нас будет только короткое окно возможностей.

Читайте также: Пригожин враг. Враг хитер, жесток и коварен. Он хочет нас убить

В случае провала Пригожина:

1. В России начнется волна репрессий и начнется бегство элит, что является положительным фактором.

2. Управление страной не удастся восстановить в считанные часы: все уже увидели, что ни ФСБ, ни полиции, ни других силовиков просто нет. Удерживать ситуацию без массового террора будет очень сложно.

Когда меня спрашивают, какой сценарий выгоден нам, нам лучше всего — максимальное затягивание конфликта. Если это продлится 10-14 дней, есть все шансы, что российская армия посыплется.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
ФСБ
Война с Россией
Вагнергейт
Читайте также:
ядерна зброя рф ракета
23 июня, 2023 пятница
В Каире состоялась неафишированная встреча "ядерной пятерки"
24 июня, 2023 суббота
Самолет семьи Лукашенко ночью вылетел в Турцию, - Radarbox
крилата ракта "Калібр"
24 июня, 2023 суббота
В Украине второй раз за ночь звучала воздушная тревога: был зафиксирован пуск "калибров"
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
24 июня
20:40
Live
Обновлено
Вагнеровцы останавливают движение на Москву и возвращаются на свои позиции по состоянию на 23 июня. Текстовый онлайн событий
20:06
"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
20:03
ВСУ начали наступление еще на 6 направлениях
19:50
Эксклюзив
Расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет продолжаться, пока они не побегут оттуда, - Пионтковский
19:44
Россияне сосредотачивают основные усилия на трех направлениях, там произошло более 10 боевых столкновений, - Генштаб
19:03
В Минск прилетели российские транспортники Ил-76. Пустые внутри, - Гаюн
18:46
Судьба Путина решится в течение 24 часов, - CNN
18:45
Объединенный Переходный Кабинет Беларуси
Белорусское оппозиционное правительство разрывает соглашения о Союзном государстве с РФ, членстве Беларуси в СНГ и ОДКБ
18:28
Блинкен провел беседы с союзниками из G7 и ЕС по вопросу ситуации в России
18:26
Медведев назвал действия Пригожина "срежиссированным госпереворотом"
18:09
Путин подписал закон о возможности призывать осужденных на службу
18:03
OPINION
Российский режим держится на эгоизме Путина
18:01
Светлана Тихановская
Беларусь должна закрыть границу с РФ и начать вывод российских войск, - Тихановская
18:00
Эксклюзив
Стремление ура-патриотов РФ – заработать на войне, – генерал Мусаев
17:55
МИД Беларуси заявил, что страна остается союзником России и разделяет цели и задачи войны в Украине
17:35
Турция готова внести свой вклад в разрешение ситуации в России, - Эрдоган
17:29
Силы обороны освободили территории возле Красногоровки Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года
17:16
Будьте готовы к решительным действиям, - Полк Калиновского обратился к белорусам
17:15
Бойцы РДК готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана, - командир Никитин
17:14
Путин просит Лукашенко помочь ему спецназовцами, - оппозиционер Цепкало
17:06
OPINION
Дмитрий Снегирев
Российские захватчики усилили штурмы на Лиманском и Купянском направлениях
16:54
Вагнеровцы заняли деревню в Липецкой области и продвигаются все ближе к Москве, - росСМИ
16:51
Эксклюзив
Как действовать во время ядерного удара или катастрофы на АЭС: советы эксперта
16:48
Самолет друга Путина миллиардера Ротенберга улетел в Азербайджан
16:38
Эксклюзив
Угрозы РФ относительно новых ударов по Украине - признание, что дела на фронте плохи, - генерал Мусаев
16:33
Хаос в Москве станет подарком для Украины на фоне контрнаступления, - CNN
16:30
Эксклюзив
Тайвань отстояла украинская армия: Блинкен и Си договорились перенести решение тайваньского вопроса еще на 40 лет, - Пионтковский
16:29
Обзор
Кто такие РДК и легион "Свобода России"
16:10
Дмитрий Кулеба
Кулеба обратился к миру в связи с мятежом внутри России
16:07
OPINION
Украина не станет "восточноевропейским Израилем"
15:58
Евгений Пригожин
Рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили автомобиль с почти 50 млн долларов наличными, - росСМИ
15:31
Эксклюзив
"Любые проблемы в тылу врага - на благо нашей победы", - Кулеба
15:20
Эксклюзив
Мятеж в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланирован, - военный эксперт Селезнев
15:07
Латвия прекращает выдачу виз для россиян
15:03
Вагнеровцы взяли под контроль Воронеж, - Би-би-си
14:48
Москва готовится к осаде, - ГУР
14:35
В районах боев с вагнеровцами Роскомнадзор ограничит работу интернета
14:26
Обновлено
Путин отдал приказ вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа. Пригожин ответил
14:18
В Украине ожидаются дожди и грозы, однако погода будет теплой: прогноз на 25 июня от Натальи Диденко
14:04
Эксклюзив
Пригожин готовит Z-быдло к идее неизбежного поражения и капитуляции, - Пионтковский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV