Если "вагнеры" ночью зайдут на Красную площадь, считайте, Пригожин почти победил, и тогда мы поймем, кто его реально поддерживал. То, что его кто-то поддерживает, уже не вызывает сомнений.

Но в случае победы Пригожина:

1. Говорящие, что он остановит войну, ошибаются. Он вынужден будет на первом этапе уделить больше внимания внутренней ситуации, чем войне, и всего лишь начнет тянуть время. И это только на первом этапе. Взять власть и удержать власть — две разные вещи.

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2. Для внешней легитимности должен обеспечить один единственный фактор: неприменение ядерного оружия и выход из ЗАЭС. И, вероятно, он на это пойдет.

3. Если ему удастся закрепиться, он должен идти на дальнейшую эскалацию. Но для этого должно пройти время. Хотя мы должны понимать: он принимает быстрые решения и может налаживать процессы.

И в среднесрочной перспективе это может оказаться для нас проблемой. Поэтому в случае его победы у нас будет только короткое окно возможностей.

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В случае провала Пригожина:

1. В России начнется волна репрессий и начнется бегство элит, что является положительным фактором.

2. Управление страной не удастся восстановить в считанные часы: все уже увидели, что ни ФСБ, ни полиции, ни других силовиков просто нет. Удерживать ситуацию без массового террора будет очень сложно.

Когда меня спрашивают, какой сценарий выгоден нам, нам лучше всего — максимальное затягивание конфликта. Если это продлится 10-14 дней, есть все шансы, что российская армия посыплется.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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