Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пригожин понимает цену своей так называемой победы. Один из микрорайонов Бахмута точно находится под контролем украинских войск. То, что россияне называют "взяли Бахмут", означает, что они зашли в полуокружение ВСУ. Вагнеровцы сейчас пытаются сбежать оттуда. Пригожина ожидает печальная судьба. Скорее всего, Пригожин не доживет до Гаагского трибунала. Потому что несколько российских сред заинтересованы в том, чтобы он до него не дожил", - подчеркнул Варченко.

По словам эксперта по вопросам национальной безопасности, сейчас Пригожин предпринимает радикальные шаги, которые ломают российскую информационную политику.

"Сами наемники его ЧВК заинтересованы в том, чтобы его ликвидировать. Из-за того, что он неоднократно их обманул, что привело к уничтожению большого количества его приспешников. В настоящее время Пригожин предпринимает радикальные шаги, которые ломают российскую информационную политику", - отметил Варченко.

Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.

25 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции передадут подразделениям минобороны РФ



