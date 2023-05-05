Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал РБК-Украина.

"Пригожин не будет выводить вагнеровцев из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут до 9 Мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", - сказал Черняк.

По его словам, ГУР не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута.

При этом Черняк обратил внимание, что у вагнеровцев, конечно, сейчас есть определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

"Но сколько бы им ни давали – им не будет достаточно. То есть чем больше им дают – тем больше им нужно и тем больше им хочется получать", – отметил представитель ГУР.