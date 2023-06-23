Пригожин написал заявление в следком на Герасимова и Шойгу
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвиняет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в геноциде россиян
Об этом сообщают российские СМИ.
"Герасимов и Шойгу должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийства десятка тысяч российских граждан и передачу российских территорий врагу", - заявил Пригожин.
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Владелец ЧВК Вагнера заявил, что написал заявление в следственный комитет РФ на министра обороны Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
- 1 4 июня российский социолог, политический эксперт, журналист и публицист Игорь Эйдман заявил, что конфликт между Пригожиным и министерством обороны РФ обостряется, и он неизбежно приобретет силовой оборот.
- 20 июня британская разведка заявила, что Пригожин пошел на обострение конфронтации с министерством обороны России, для которого подобные действия неуместны на фоне контрнаступательных операций Украины.
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