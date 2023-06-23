Пригожин написал заявление в следком на Герасимова и Шойгу

Об этом сообщают российские СМИ.

"Герасимов и Шойгу должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийства десятка тысяч российских граждан и передачу российских территорий врагу", - заявил Пригожин.

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Владелец ЧВК Вагнера заявил, что написал заявление в следственный комитет РФ на министра обороны Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.