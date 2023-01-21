Пригожин написал письмо в Белый дом
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом, в котором спросил о преступлениях, совершенных его наемниками
Об этом сообщили в пресс-службе Евгения Пригожина.
Там опубликовали письмо на английском и русском языках. Он адресован спикеру Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Кирби.
"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК Вагнера?" – написал Пригожин.
- 20 января стало известно, что министерство финансов США признает Вагнера транснациональной преступной организацией.
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