Пригожин написал письмо в Белый дом

Об этом сообщили в пресс-службе Евгения Пригожина.

Там опубликовали письмо на английском и русском языках. Он адресован спикеру Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК Вагнера?" – написал Пригожин.

20 января стало известно, что министерство финансов США признает Вагнера транснациональной преступной организацией.