Об этом сообщают российские СМИ.

В письме Пригожин напомнил, что начал заниматься Африкой в 2017-2018 годах, а ЧВК Вагнера якобы "удалось добиться значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала".

"Я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК Вагнера по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасность Африка", где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", – написал Пригожин.

Кроме того, он предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию американского континента, если он окажется успешным в Африке и попросил госсекретаря США послать представителя для обсуждения этого вопроса.