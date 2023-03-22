Пригожин написал письмо Блинкену с предложением профинансировать проект ЧВК Вагнера
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и предложил профинансировать совместный проект в Африке
Об этом сообщают российские СМИ.
В письме Пригожин напомнил, что начал заниматься Африкой в 2017-2018 годах, а ЧВК Вагнера якобы "удалось добиться значительных результатов в области безопасности во всех странах, где она побывала".
"Я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК Вагнера по обеспечению безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасность Африка", где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", – написал Пригожин.
Кроме того, он предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию американского континента, если он окажется успешным в Африке и попросил госсекретаря США послать представителя для обсуждения этого вопроса.
- 20 января издание Politico выяснило, что ЧВК Вагнера расширяет свои горнодобывающие проекты в Центральноафриканской Республике, на которых зарабатывает миллионы долларов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.09
Покупка 38.09Продажа 38.87
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное