Пригожин надеется отстранить от должности Шойгу, – ISW

Об этом сообщает отчет "Института изучения войны" ( ISW ).

"Силовики, похоже, не добились успеха в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами", и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны", - говорится в отчете.

Пригожин также обвинил неназванных чиновников в безразличии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.