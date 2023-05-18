Пригожин надеется отстранить от должности Шойгу, – ISW
Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется устранить с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте"
Об этом сообщает отчет "Института изучения войны" ( ISW ).
"Силовики, похоже, не добились успеха в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами", и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны", - говорится в отчете.
Пригожин также обвинил неназванных чиновников в безразличии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
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