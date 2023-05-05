1. Действительно, Пригожин начал президентскую кампанию. Но есть одно маленькое "но": он не знает, что он начал эту кампанию. Пока все это в "воображении" его оппонентов.

2. До сих пор Пригожин не был (и сейчас не является) оппозицией Путину. Он делал и делает все, что ему не запрещает власть. Но в отличие от других политических игроков, он имеет два преимущества: он говорит правду (правда, как вы все понимаете, понятие относительное) и что-то реально делает, а не только триндит. Но повторюсь: он не оппозиционер.

У Пригожина начинают частично заканчиваться люди и он начинает потихоньку готовиться к сворачиванию активностей на Донбассе (уйти без победы нельзя, поэтому должны быть виновные). Вторая причина: есть подозрения, что ему не дают возможности вклиниться в военный конфликт в Судане (там он поддерживал руководителя сил спецназов, а Кремль поддерживает действующую власть)

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3. В последние недели наметилось определенное перемирие между Пригожиным и армейским руководством. Нынешний срыв этого перемирия связан с двумя вещами: у Пригожина начинают частично заканчиваться люди и он начинает потихоньку готовиться к сворачиванию активностей в Донбассе (уйти без победы нельзя, поэтому должны быть виноваты). Вторая причина: есть подозрения, что ему не дают возможности вклиниться в военный конфликт в Судане (там он поддерживал руководителя сил спецназов, а Кремль поддерживает действующую власть). Хотя этот вопрос требует отдельного, более глубокого исследования, учитывая, что Судан может стать новой самой горячей точкой Африки с угрозой опрокидывания конфликта на соседние территории.

Итак, какова цель Пригожина на этом этапе?

1. Он хочет красиво и без политических потерь получить возможность выйти из войны на Донбассе. Видео с труппами — это не об этих людях (он безжалостно посылает насмерть сотню таких мужиков каждый день). Это о его политическом будущем. Другой вариант – остаться на Донбассе, но получить доступ к человеческому ресурсу тюрем.

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Он действительно стал слишком большим, чтобы с ним не считаться. Но он все еще достаточно мал, чтобы стать самостоятельным игроком. Поэтому он пока боится даже подумать, что можно пойти в оппозицию к Путину. Оппозиционером он станет только тогда, когда ему лично грозит физическая смерть

2. Он пока вообще не мыслит категорией президентских выборов в РФ, как бы нам этого ни хотелось. Для него сейчас важно сохранить высокий уровень доверия российского общества и параллельно сохранить влияние в Африке. Вокруг него выстраиваются новые и враждебные ему частные военные кампании, которые хотят занять его место под африканским солнцем.

Именно эти две вещи составляют его повестку дня сегодня. Что будет дальше и реально ли у него появятся политические амбиции более высокого уровня, сказать очень сложно. Хотя спекуляции на этой теме выгодны всем, кто сегодня воюет с Пригожиным. Он действительно стал слишком большим, чтобы с ним не считаться. Но он все еще достаточно мал, чтобы стать самостоятельным игроком. Поэтому он пока боится даже подумать, что можно пойти в оппозицию к Путину. Оппозиционером он станет только тогда, когда ему будет лично грозить физическая смерть.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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