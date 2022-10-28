Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что Пригожин набирает военных для формирования и/или пополнения экипажей ЗРК "Панцирь-С1" и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также специалистов по радиоэлектронной борьбе.

"Группа не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские военные все больше полагаются на силы Вагнера", - отмечают аналитики.

Ранее появилось подтверждение существования, по меньшей мере, одного авиационного отряда Вагнера, управлявшего самолетами Су-25, действовавших на Востоке Украины в мае 2022 года, говорят в Институте.

"Приобретение Вагнером боевых самолетов свидетельствует о том, что ЧВК является примером контрактной армии, к чему Минобороны России стремилось все эти годы", - говорится в отчете.

Эксперты считают, что такие данные заслуживают внимания, поскольку они подчеркивают, насколько ЧВК Вагнера становится параллельной армией наряду с министерством обороны России.

Ранее в Институте изучения войны писали, что Пригожин все больше и больше оказывает влияние в России. Аналитики подчеркивают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина. Также Пригожин публично критикует Минобороны России, чтобы, вероятно, скрыть отсутствие так называемых побед своих наемников под Бахмутом.

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