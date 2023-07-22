Пригожин может захватить власть в Беларуси, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Лукашенко не похоже, что он так легко повелся на такой обман, что силами ЧВК Вагнера его отстранят от власти. У него опыт отношений с ЧВК был в августе 2020 года, когда три десятка человек транзитом проезжали, то есть должны были проезжать, через территорию Белоруссии далее. Он их арестовал, держал, а потом отправил назад в Россию. Он с самого начала их задержал, опасаясь, что они приехали во время выборов, чтобы совершить какие-то действия по отстранению Лукашенко от власти", - объяснил Фейгин.

По словам оппозиционера, риски относительно присутствия вагнеровцев в Беларуси Лукашенко принимает во внимание, и никакого масштабного участия в военных учениях не будет со стороны ЧВК Вагнера с санкции Лукашенко.

"Страхи эти не должны были исчезнуть. Если он их теперь не принимает во внимание, то это было бы очень странно и очень наивно со стороны Лукашенко, человека очень робкого, который маниакально следит за всеми телодвижениями рядом. Так просто привести 2 тысячи людей к себе в Беларусь, когда у него нет плана и он полагается на то, что эти люди будут придерживаться обязательств и договоренностей, которые он заключил с Путиным, было бы слишком наивно. Я думаю, здесь игра посложнее. Другое дело – нельзя давать им оружие, тяжелую бронетехнику. Как знать, как они будут вести себя, куда они на самом деле пойдут – а вдруг на Минск, на президентский дворец. Эти риски Лукашенко принимает во внимание, и никакого масштабного участия в каком-либо военном обучении не будет со стороны ЧВК Вагнера с санкции Лукашенко", - подчеркнул Фейгин.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларускі Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.