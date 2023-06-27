1. Путин выступил и обос*ался. Почему собственно он выступал? Потому что ситуация породила страх в обществе. И целый блок вопросов. Первое – уровень защищенности. Оказалось, что можно промаршировать по стране, занимать без боя города, сбивать самолеты, и никто не мог этого остановить. Второе – ответственность. Оказывается, за это все не будет никакой ответственности. Ни физической – "мочить в сортире", ни юридической. Убиваешь 13 пилотов и уходишь. Третье, оказалось, что "всемогущий царь" не смог ничего противопоставить своему бывшему повару. Оказалось, что долгое время дебоширства Пригожина — Путин ничего не делал. А когда повар попер на Москву, — сделал заявление и скрылся.

Нет, на что из этого Путин не ответил. Хотя смысл выступления мог быть только в этом. Это выступление на самом деле будет иметь еще хуже последствия, чем его отсутствие.

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2. Пригожин и Вагнер в Белоруссии. Расстояние между Минском и Москвой – 718 км. За день в РФ Пригожин прошел 400 км. Ситуация в Беларуси гораздо хуже, чем у РФ. По той простой причине, что у них существует немало субъектов, способных заменить бацьку. Оппозиция слаба, но организована. Протестный потенциал велик.

Теперь смотрим на такую историю. ВСУ прорывают фронт и наносят удары, как и предполагал Пригожин. Шойгу и Герасимов не уволены. Многие погибшие или попадают в котел. Путин и "друзья" фактически виноваты в этом. Какие действия Пригожина? Другой сценарий. Белорусы снова расшатываются. Зачем Пригожину бацька? Он может его сбросить еще легче, чем испугал Путина. А потом начать поход на РФ, имея все ресурсы Беларуси. Фантастика? А то, что произошло в субботу, для вас не было таким?

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В конце концов, опрос ИКАР показывает, что 50% россиян считают, что своей критикой Пригожин хотел исправить ошибки в войне.

3. И еще одна ситуация, очень сложная для Путина. Оставить Шойгу — повесить на себя ответственность за любой кризис на фронте. Ибо провал на фронте становится провалом Путина, который покинул Шойгу. Не оставить — дополнить и без того чашу несправедливости безнаказанного бунта Пригожина и выполнить его требование. Практически, проявить еще одну слабость.

Как я говорил, у РФ только все начинается.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист