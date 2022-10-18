Пригожин может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека", - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Согласно информации, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно взорвать правление Кремля.

Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует, его популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека" по сравнению с ним.

Дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России.

Напомним, Кадыров и Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.

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