Пригожин может мобилизовать еще 50 тыс. зэков в России, - Денисенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас еще рано говорить о переломе в войне, а именно о переломе ситуации на Бахмутском направлении. Ведь вчера появилась информация, что оккупанты усиливают свои войска на этом направлении. В частности, перебрасывают под Бахмут десантников", - рассказал Денисенко.

Эксперт подчеркнул, что Пригожин хочет увеличить мобилизацию зэков в России

"Еще рано говорить, что мы прошли пик деятельности ЧВК Вагнера. У Пригожина есть еще потенциал мобилизовывать зэков в России. Он может мобилизовать более 50 тыс. таких заключенных. Вопрос лишь в том, дадут ли ему это сделать. Если ему не разрешают" это сделать, тогда о нем начнут забывать", - добавил он

4 января аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте.

20 января стало известно, что министерство финансов США признает Вагнер транснациональной преступной организацией

21 января Пригожин написал письмо в Белый дом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb