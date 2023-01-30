Пригожин может мобилизовать еще 50 тыс. зэков в России, - Денисенко
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко сообщил, что Пригожин может привлечь в ЧВК Вагнера еще 50 тыс. зэков
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас еще рано говорить о переломе в войне, а именно о переломе ситуации на Бахмутском направлении. Ведь вчера появилась информация, что оккупанты усиливают свои войска на этом направлении. В частности, перебрасывают под Бахмут десантников", - рассказал Денисенко.
Эксперт подчеркнул, что Пригожин хочет увеличить мобилизацию зэков в России
"Еще рано говорить, что мы прошли пик деятельности ЧВК Вагнера. У Пригожина есть еще потенциал мобилизовывать зэков в России. Он может мобилизовать более 50 тыс. таких заключенных. Вопрос лишь в том, дадут ли ему это сделать. Если ему не разрешают" это сделать, тогда о нем начнут забывать", - добавил он
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