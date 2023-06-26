Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Пригожин может стать частью плана Кремля по захвату власти в Беларуси. Он может готовить государственный переворот против Лукашенко и начать более мощную кампанию по углублению Беларуси с РФ. Ведь, хотя Пригожин и его ЧВК являются наемниками, контролируются они ФСБ. Поэтому они будут руководствоваться исключительно интересами Кремля. Пригожин может реализовывать планы Путина по Беларуси. В том числе и вероятного захвата власти в Беларуси", - пояснил Ковалевский.