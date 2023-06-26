Пригожин может готовить госпереворот в Беларуси, - представитель Объединенного переходного кабинета Ковалевский
Представитель по иностранным делам белорусского Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский считает, что предводитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может готовить силовой захват власти в Беларуси
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Пригожин может стать частью плана Кремля по захвату власти в Беларуси. Он может готовить государственный переворот против Лукашенко и начать более мощную кампанию по углублению Беларуси с РФ. Ведь, хотя Пригожин и его ЧВК являются наемниками, контролируются они ФСБ. Поэтому они будут руководствоваться исключительно интересами Кремля. Пригожин может реализовывать планы Путина по Беларуси. В том числе и вероятного захвата власти в Беларуси", - пояснил Ковалевский.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
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