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Пригожин мог вернуться в РФ для согласования дополнительных деталей соглашения с Кремлем, - ISW

29 июня, 2023 четверг
04:17
Мир

После попытки госпереворота в РФ вагнеровцев продолжаются обсуждение деталей договоренностей, заключенных между основателем этого ЧВК Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что сообщения о соглашении, заключенном при посредничестве Лукашенко и направленном на прекращение вооруженного восстания наемников Пригожина, позволяют предположить, что привлеченные стороны, возможно, до сих пор обсуждают детали соглашения.

Согласно данным отслеживания рейсов от 27 июня, представившей независимая белорусская мониторинговая группа The Hajun Project, самолет "повара Путина" вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении РФ вылетел в Москву, а затем сразу же – в Санкт-Петербург.

Военный преступник, бывший российский офицер и блогер Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в РФ для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и советом командиров ЧВК Вагнера.

При этом в ISW не могут независимо подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности предполагаемого визита. Однако в отчете говорится, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы разработать дополнительные детали соглашения, заключенного Лукашенко.

Российские источники продолжали спекулировать по специфике этого соглашения. Так, российский военкор, связанный с вагнерами, опубликовал интервью с белорусским наемником этой ЧВК, в котором боевик заявил, что компания открыла "новое боевое направление" в Беларуси, и что некоторые наемники будут "работать в России", а некоторые "работают в Беларуси".

Российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источник в Минобороны РФ заявило, что только 1000 наемников ЧВК Вагнера отправились в Беларусь вместе с Пригожиным.

По данным белорусского оппозиционного канала "Беламова", на спутниковых снимках от 27 июня видно строительство нового военного объекта в Осиповичском районе РБ, который не был виден 13 июня. Это позволяет предположить, что это может быть строительство тренировочного лагеря вагнеровцев.

При этом не ясно, появилось ли строительство военного объекта к объявлению о соглашении Пригожина и Лукашенко 24 июня, и эксперты ISW не могут независимо подтвердить, имеет ли этот объект какое-либо отношение к вагнеровцам.

"Однако широко распространенные спекуляции вокруг позиции Вагнера в Беларуси предполагают, что некоторые аспекты соглашения все еще находятся в стадии проработки", - говорится в отчете.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Белорусь
Владимир Путин
Мятеж Вагнера
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