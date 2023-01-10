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OPINION

Пригожин мародерствует на Донбассе, как и в Африке

Орест Сохар
10 января, 2023 вторник
14:04
Мнение

Самые яростные бои в Украине проходят… вокруг бизнес-интересов любимого зека Путина

Точнее — ВСУ защищают украинскую землю. В то время как 20 тысяч орковских зеков уже отправились в "путинский рай", а остальные ожидают такой же судьбы исключительно через миллиарды долларов, которые Пригожину хочется выкопать из украинской земли. "Кейс Бахмута" абсолютно напоминает африканские похождения "Вагнера", только с одной разницей: в Украине частно-террористическую компанию непосредственно "крышует" государство Мордор.

Повар верховного бункер-командующего стремится захватить соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута.

"Одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена ​​денежными мотивами, утверждает неназванный американский чиновник, если цитирует международное агентство Reuters.

"Кейс Бахмута" абсолютно напоминает африканские похождения "Вагнера", только с одной разницей: в Украине частно-террористическую компанию непосредственно "крышует" государство Мордор

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Под Бахмутом расположено самое большое соляное месторождение в Европе — Артемовское, площадь которого составляет 179 кв. км. Запасы соли – 15 648 млн тонн.

На территории Бахмута расположены уникальные месторождения огнеупорных глин и чистых гипсов, за которыми охотились большинство известных производителей строительных смесей мира.

Доходность от освоения этих месторождений – сотни миллионов долларов в год.

Часть военных "астрологов" любили указать пальцем в небо, рассказывая о "пацанском желании" Пригожина доказать Путину, что ПВК "Вагнер" чего-то стоит. Мол, кувалдами зэков отправляют на смерть за Путина. На самом деле, их отправляют ради ожидаемых денег.

"Вагнер" – некая современная версия Ост-Индийской компании с уклоном в добычу полезных ископаемых. Самоокупающаяся структура с собственной армией, продвигающая геополитические интересы кремля в Африке. ППК "Вагнер" фактически создала собственную экономику, базирующуюся на разграблении природных ресурсов черного континента.

В ЦАР "вагнеровцы" добывают золото и бриллианты через зарегистрированную в стране компанию Lobaye Invest. Также Пригожин монополизировал рынок бриллиантов, заставив всех копателей продавать камни собственной компании Diamville.

"Вагнер" – некая современная версия Ост-Индийской компании с уклоном в добычу полезных ископаемых. Самоокупающаяся структура с собственной армией, продвигающая геополитические интересы кремля в Африке

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В Судане работают сразу две золотодобывающие компании Пригожина – Meroe Gold и M Invest. Также "вагнеры" "крышуют" деятельность компании "Газпромбанка" Alliance for Minning Co. LTD. Суданские и западные источники указывают на то, что 70% всего добытого золота россияне вывозят контрабандой через ОАЭ. В том же Судане орки ищут уран.

На Мадагаскаре "вагнеровская" Ferrum Mining получила доступ к залежам золота, кобальта и урана. В Буркина-Фасо, по данным властей соседней Ганы, Пригожину отдали золотую шахту на юге страны. В Мали, по информации Reuters, "вагнеровцы" в год получают около 11 млн дол. наличными и располагают некоторыми шахтами. Очевидно, речь идет о золоте, которым богата эта страна. В Мозамбике наемники заинтересовались залежами рубинов.

"Мы находимся в 80% стран Африки. Мы обладаем большинством полезных ископаемых на континенте. У нас много нелегальных шахт. Мы незаконно добываем 50% золота и бриллиантов Африки", — иронизировал Пригожин.

Для наемников война в Украине — это аналог африканского мародерства, но уже при непосредственном протекторате кремля

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Его обезьянничанье хоть и преувеличено, но в целом отражает суть деятельности "Вагнера" ​​в Африке. Под предлогом помощи в гражданских войнах наемники Пригожина закрепились в 15 странах континента. И они такие не единственные.

Для них война в Украине — это аналог африканского мародерства, но уже при непосредственном протекторате кремля. Российские власти не только обеспечивают политическое прикрытие террористического подразделения, но и подгоняют десятки тысяч никчемных жизней как пушечное мясо. При этом коммерческий интерес сакрализуется защитой интересов "империи".

Кстати, Пригожин не единственный, кто именем верховного бункер-командующего и "великого Мордора" упорно грабит на наших землях. Другая путинская челядь также занимается мародерством – это одна из целей орков в войне России против Украины.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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