Побудило этот виток "измены" последнее интервью Пригожина, где он умудрился одновременно дискредитировать Путина, СВО и все военное руководство (прежде всего Шойгу): мол, в войне не было нужды. Никто не "бомбил 8 лет" – был обмен отдельными ударами между армиями. Никакой НАТО сюда не собирался — сдалась им и Украина. И никто никаких "ударов с 4-х направлений" не планировал — а вот это уже полностью дискредитирует свежий доклад Нарышкина и Службы внешней разведки (согласно которой "готовилась атака на Донбасс").

Просто Путина дезинформировали. Просто Медведчук уговорил Путина организовать ему быстренько танково-десантным прорывом кресло президента Украины, а Шойгу сразу положил под Гостомелем кучу российских солдат.

А России это было совершенно без надобности. А если кто-то действительно обосновал невероятные выгоды от тотально подконтрольной Украины, то взять ее под контроль можно было сугубо экономическими методами — немного дольше, зато надежно и на порядки дешевле.

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В итоге Пригожин практически открыто заявил, что Путин не руководит страной и ничего не понимает в текущей ситуации (потому что его обманывает все его окружение). Действительно, типичная риторика мятежника.

Но поскольку Пригожин не сам по себе, а реализует стратегию Ковальчуков, то российские аналитики делают вывод, что под прикрытием войны эта группа хочет опустить вокруг России новый "железный занавес" и спокойно править этой изолированной территорией (хотя как на это посмотрит Китай, который уже вписал "Северные территории" в долгосрочные экономические и социальные планы? Разве действительно разделить РФ на отдельные зоны влияния или государства).

Конечно, война этой группе не нужна, потому что дорого и рискованно. И Украина не нужна ни вся, ни отдельные оккупированные территории. По этой же причине в российском инфопространстве уже зафиксировано ожидание "нового Хасавюрта" (соглашения, которыми завершилась Первая чеченская — с отводом российских войск, несмотря на количество отрезанных российских голов, и с нулевыми требованиями или ограничениями для чеченцев, а затем — с уплатой, фактически, дани Кремлем).

Так что с этой точки зрения Пригожин выступает даже "голубем мира" - таким кровавым голубем с кувалдой...

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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