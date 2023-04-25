Пригожин конкурирует с другими ЧВК и проводит кампании по их дискредитации, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики отмечают, что Пригожин посетил позиции батальонов "Поток" и "Александр Невский", назвал их "микро-ЧВК" и раскритиковал их плохое состояние. Батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российского "Газпрома" и подчиняется ЧВК "Редут" минобороны России.

Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги Вагнера и задал вопрос, как они могут это делать, не будучи нормально обеспеченными и вооруженными.

"Пригожин также раскритиковал общее распространение таких ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает эти новые организации как конкурента Вагнера", – пишут аналитики ISW.

Также источники, связанные с Вагнером утверждали, что 24 апреля силы боевиков Пригожина поставили "Потоку" задачу защищать только что захваченные позиции, но они отошли оттуда, что позволило ВСУ вернуть территории.

После этого личный состав "Потока" опубликовал видео, где критикует руководство "Газпрома" и ЧВК "Редут" за то, что они не снабдили их необходимым вооружением. Пожаловались они и на вагнеровцев, запретивших им оставлять позиции.

"Отчеты военных блоггеров и Пригожина указывают на то, что Вагнер имеет власть над принадлежащими российскому минобороны компаниями, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю", - пишут аналитики.