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Эксклюзив

Пригожин хотел курировать институт ЧВК и стать на одну ступеньку с Шойгу или руководством ФСБ, - эксперт UIF Тышкевич

27 июня, 2023 вторник
17:21
Война с Россией Евгений Пригожин

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хотел получить влияние и стать куратором всех частных военных компаний в России

Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Одна из причин демарша Пригожина - это попытка стать "боярином". В РФ сейчас развернуто около 28 частных военных компаний, из которых около 20 воюют против Украины. Легитимизация этого института или создание отдельного направления в силовом блоке - ЧВК - для России актуальна. Пригожин реально пытался продемонстрировать, что армия не может справиться с вызовами, нужны ЧВК и соответственно нужен куратор по развитию этой сферы. В таком случае он бы становился по уровню влияния на одну ступеньку с министром обороны или руководством ФСБ", - сказал он.

Тышкевич добавил, что претендентов на такое кураторство много.

"Кадровые изменения будут. Сейчас для Путина отстранение Шойгу и Герасимова - это демонстрация уступок Пригожину. Изменения возможны через 2-3 месяца, но это может быть отправка на почетную пенсию или на другое направление с благодарностью. Через некоторое время они создадут формат для ЧВК, потому что по специфике деятельности - это не только фронт", - подытожил эксперт.

Мятеж в России и дело против Пригожина

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.

В Институте изучения войны считают, что соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ.

26 июня в российских СМИ отмечалось, что главарь ЧВК Вагнера остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

Россия
Валерий Герасимов
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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