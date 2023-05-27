Пригожин хочет отстранить Путина от власти, - экс-руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана Мусаев
Экс-руководитель комитета нацбезопасности и бывший советник президента Казахстана по национальной безопасности Альнур Мусаев считает, что Пригожин будет двигаться к отстранению Путина от власти
Об этом он рассказал ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Еспресо".
"С одной стороны, сложный вопрос, а с другой, картинка очень правильно вырисована, что происходит в элите РФ. Конечно, в любой момент может измениться ситуация с отстранением того же Пригожина, с какими-то пертурбациями внутри собственно армейской среды. Все эти факторы могут в мгновение ока изменить проблемы, но общий тренд, я думаю, что уже независимо от желания Путина он будет двигаться к отстранению его от власти и переходу власти все-таки к группе, которую изобразили, как "группу Патрушева", - сказал Мусаев.
Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана считает, что под влиянием этой группировки находятся не только Патрушев, его сынок или структуры ФСБ РФ, но и очень серьезные "подводные" подразделения: "Они имеют достаточно большие возможности как устранить этого Пригожина, так и поднять его на наивысший пост".
"Пригожин имеет сильный характер, умеет выступать, умеет привлекать патриотически настроенных людей, сплачивать их вокруг себя, многое зависит от самого Пригожина. Поэтому прямо сейчас взять и устранить его не способен уже Путин. Он же не может прийти в ГРУ и любителям "Новичка" дать какую-то команду или чеченцам дать напрямую, обходя все структуры, команду убрать Пригожина – это уже не в его силах абсолютно. А если все эти структуры сами, как говорится, приперты к стенке в ситуации ожидаемого глубокого политического и военного поражения, то угроза от них прямого физического устранения того же Пригожина очень маловероятна. Я бы так оценил", – добавил Мусаев.
- Секретарь совбеза России Николай Патрушев и начальник генштаба Валерий Герасимов пытались сорвать российское вторжение в Украину на начальном этапе. План чиновников заключался в том, чтобы российская армия потерпела поражение на южном направлении и к 5 марта 2022 года кампания завершилась бы проигрышем РФ.
- Патрушев также заявлял , что РФ якобы воюет не с Украиной, а противостоит НАТО.
- Ранее Пригожин признал гибель 20 тыс. вагнеровцев в боях за Бахмут .
- Евгений Пригожин заручился поддержкой одного из самых влиятельных в России людей, Игоря Сечина, – главы Роснефти и давнего соратника по ФСБ секретаря совбеза Николая Патрушева.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции будут переданы подразделениям минобороны РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное