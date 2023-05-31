Пригожин использует Twitter и Facebook для вербовки вагнеровцев, - Politico
Российская группа наемников ЧВК Вагнер использует Twitter и Facebook для привлечения новых террористов
Об этом сообщает Politico
Объявления о вакансиях в компании Wagner, за последние 10 месяцев набрали почти 120 тыс. просмотров в двух соцсетях.
Вагнеровцев вербуют десятками языков, в том числе французским, вьетнамским и испанским. В сообщениях публикуют контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат, около 2 800 евро в месяц, а также разные льготы.
"Насколько успешными были кампании – непонятно. Однако подстрекательство к насилию и пропаганда российских нападений на Украину почти наверняка являются нарушением отдельных условий использования Facebook и Twitter, запрещающих такие материалы", - пишет Politico.
В компании Meta, являющейся владельцем Facebook, уверяют, что знают об опасности ПВК Вагнера и она не может присутствовать на их платформах.
Представители Meta добавили, что компания удаляет контент ЧВК Вагнер, если его замечает. Однако у Politico другие данные:
"Исследование объявлений о работе проводилось в течение одного месяца с середины апреля по 19 мая. На момент завершения 58 из 60 публикаций оставались доступными (прим. - два были удалены Facebook после того, как к ним обратился Politico)", - говорится в сообщении.
- Между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения.
- 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу.
- Недавно основатель ЧВК Вагнер заявил, что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут.
- 15 мая отмечалось, что основатель российского ЧВК Вагнер Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
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