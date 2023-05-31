Пригожин использует Twitter и Facebook для вербовки вагнеровцев, - Politico

Об этом сообщает Politico

Объявления о вакансиях в компании Wagner, за последние 10 месяцев набрали почти 120 тыс. просмотров в двух соцсетях.

Вагнеровцев вербуют десятками языков, в том числе французским, вьетнамским и испанским. В сообщениях публикуют контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат, около 2 800 евро в месяц, а также разные льготы.

"Насколько успешными были кампании – непонятно. Однако подстрекательство к насилию и пропаганда российских нападений на Украину почти наверняка являются нарушением отдельных условий использования Facebook и Twitter, запрещающих такие материалы", - пишет Politico.

В компании Meta, являющейся владельцем Facebook, уверяют, что знают об опасности ПВК Вагнера и она не может присутствовать на их платформах.

Представители Meta добавили, что компания удаляет контент ЧВК Вагнер, если его замечает. Однако у Politico другие данные:

"Исследование объявлений о работе проводилось в течение одного месяца с середины апреля по 19 мая. На момент завершения 58 из 60 публикаций оставались доступными (прим. - два были удалены Facebook после того, как к ним обратился Politico)", - говорится в сообщении.