Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что боевики ЧВК Вагнера заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также многие российские источники обсуждали эти "успехи" как свидетельство того, что вагнеровцы могут вскоре окружить Бахмут.

Аналитики говорят, что широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что вагнеровцы принимают участие в ожесточенном бою по стрелковому оружию у здания городской администрации в центре Соледара.

"Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения Вагнера занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики Вагнера ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации", - напомнили в Институте.

Так что в ISW считают, что Пригожин продолжает использовать "успехи" ЧВК Вагнера в Соледаре для продвижения своей компании как российской группировки в Украине эффективной боевой силы.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся, а туда будут переброшены дополнительные подразделения.

9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара.

В тот же день вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы в Соледаре и отметил, что битва за Донбасс продолжается, а ее результатом станет освобождение региона.

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