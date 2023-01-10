Пригожин использует сообщения о ситуации в Соледаре для укрепления репутации вагнеровцев, - ISW
Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин использует сообщение о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что боевики ЧВК Вагнера заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также многие российские источники обсуждали эти "успехи" как свидетельство того, что вагнеровцы могут вскоре окружить Бахмут.
Аналитики говорят, что широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что вагнеровцы принимают участие в ожесточенном бою по стрелковому оружию у здания городской администрации в центре Соледара.
"Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения Вагнера занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики Вагнера ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации", - напомнили в Институте.
Так что в ISW считают, что Пригожин продолжает использовать "успехи" ЧВК Вагнера в Соледаре для продвижения своей компании как российской группировки в Украине эффективной боевой силы.
- 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся, а туда будут переброшены дополнительные подразделения.
- 9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара.
- В тот же день вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы в Соледаре и отметил, что битва за Донбасс продолжается, а ее результатом станет освобождение региона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.58Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное