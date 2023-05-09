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Пригожин ищет оправдание, почему он не выполнил взятые на себя обязательства, - Череватый

9 мая, 2023 вторник
17:05
Война с Россией

Основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину неоткуда пополнять личный состав, ежедневно погибает более 100 вагнеровцев

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Более 100 вагнеровцев погибает ежесуточно. Пригожину уже не позволяют брать узников из тюрем. Уже и заключенные не хотят идти на войну, потому что это билет в один конец. Минобороны России также перехватывает заключенных в так называемые штурмовые отряды. Уже идет внутренняя борьба. Пригожину неоткуда пополнять свой личный состав", - заметил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск, Пригожин ищет оправдание, почему он не выполнил взятые на себя обязательства.

"Пригожину надо найти алиби, почему он не выполнил взятые на себя военные обязательства. Он унижал высшее руководство Минобороны агрессора. Он хвастался, что имеет единственное боевое подразделение, которое чего-то достигает, а войско армии агрессора ничтожно. Он деморализовал военных РФ, и это хорошо. Пригожин лжет о нехватке снарядов. Истерика Пригожина продолжается из-за потерь и невозможности их пополнить. Пригожин еще хуже военачальник, чем бандит и бизнесмен", - подчеркнул Череватый.

  • В ВСУ объяснили , чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.
  • Глава незаконного ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.
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