Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Пригожин принадлежит к тому типу людей, которые считают, что нужно влезть в драку, а там посмотрим. Он вступил в драку, конечно, он враг и им останется для Шойгу и Герасимова, но они сейчас вынуждены вступить в коллаборацию, потому что без этого не взять Бахмут. Если Пригожин не сможет взять Бахмут, то ему конец, а если сможет, то будет себя презентовать как победителя, который единственный чего-то добился за последний год, ведь действительно на других фронтах не видим какого-то продвижения, в Бахмуте хоть что-то есть. Понятно, что это чисто идеологический фактор, потому что в стратегическом плане это не очень важно", - сказал российский публицист.

Дмитрий Орешкин отметил, что взятие Бахмута идеологически выросло до заоблачных размеров Сталинграда в 1942 году.

"Если Пригожин возьмет Бахмут, то у него появляется будущее, поэтому он бьется за Бахмут, как за свою жизнь. А будущее у него появляется опять-таки в пределах его наглости, в том, что он будет пытаться захватить партию под названием "Справедливая Россия". То есть, если Пригожин проиграет, его сжирают, а если выиграет, тогда он всех сожрет, поэтому он играет на победу. И именно поэтому Путин его запустил на эту "поляну", потому что Пригожин ему нужен как человек, который показывает пример, раздражает, заставляет активнее шевелиться официозных военных, но все они вместе пока ничего так и не достигли. Даже если возьмут этот Бахмут, совсем не главный населенный пункт Донецкой области, то уже никто о том, чтоб взять Краматорск, Славянск и выйти к границам Донецкой области, потому что уже замкнулись на одном только Бахмуте. В этом смысле Пригожин - интересный персонаж как диагноз того состояния, к которому Путин привел Россию", - подытожил Орешкин .