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Пригожин и "пригожины" балансируют на грани жизни и смерти, - Фейгин

28 января, 2023 суббота
16:16
война с Россией Евгений Пригожин

Российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что ЧВК Вагнера является продолжением российского государства, но таким особенным, что в какой-то момент начала претендовать на само это государство

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы видим фрагментацию и разрыхление российских властей. Фактически Пригожин, как некая новая субстанция власти, конфликтует с институциональными ее частями: генштабом, минобороны, администрацией президента. Части власти, казавшейся однородной, начинают между собой выяснять отношения. Причем, учитывая войну, способы выяснения кровавы. Одно дело - делить деньги, должности, аппаратное влияние, а совсем другое дело - когда делить.Это фактически вопрос жизни и смерти. Пригожин балансирует на грани жизни и смерти. Что касается генштаба, то по-иному вопросы решаются – немилость, неуспех, отставка, еще что-то подобное. Но для " пригожиных", я даже не говорю об одном Пригожине, – это вопрос жизни и смерти для всей среды, консолидированной вокруг неких свободных радикалов, неких элементов броуновского движения, которые появились с войной. Они были и раньше, но у них не было таких возможностей, которые предоставила война", - отметил оппозиционер.

Марк Фейгин убежден, что с ведома Путина Пригожин получил разрешение набирать зэков из мест лишения свободы, но главный проводник этих решений – Лубянка, ФСБ, которая до поры до времени очень потакала Пригожину, его контролировала, и он был ее человеком.

"Пригожин 9 лет сидел, работал в Петербурге и так сблизился с тогдашним руководством, ставшим руководством России, что без связей со спецслужбами, прежде всего ФСБ, он не смог бы ничего добиться ни в финансовой сфере, ни в создании такой структуры, как ЧВК Вагнера. По сути, она является продолжением государства, но таким особенным, что в какой-то момент начала претендовать на самое это государство. Несомненно, это ФСБ, спецслужбы, которые через Пригожина соревнуются с армейским руководством. Всего этого не было бы, если бы действительно Украину, Киев,взяли за три дня, этого можно было бы избежать Но ничто так не консолидирует, не устраняет противоречия, пусть даже на некоторое время, как военная победа  Однако у победы много родителей, а поражение всегда вызывает главные российские вопросы: кто виноват? что делать? сколько стоит? Поэтому Пригожин – это некая важная публичная часть противостояния внутри коллективного Путина, системы власти, которую создал Путин и которая создала Путина", - подытожил Фейгин.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
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