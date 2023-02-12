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OPINION

Пригожин и "новая Ялта"

Игорь Гулик
12 февраля, 2023 воскресенье
20:07
Мнение

Владелец ЧВК "Вагнер" отвечает за "внешнемилитарную составляющую" спецоперации под названием "Ялта-2"

Пока украинцы размышляют над миром после войны, "хорошие русские" медитируют над мотивами Путина перед вторжением в Украину. Так уж случилось, что годовщина начала "специальной военной операции" (читай – грубо-геноцидного вторжения России) почти совпала по времени с некруглым 78-летием Ялтинской конференции. Известно, что тогда лидеры антигитлеровской коалиции, по сути, разграфили карту планеты на зоны влияния, обустроив таким образом послевоенный мировой порядок.

Конечно, с тех пор многое изменилось, но нумерологические совпадения прямо-таки соблазняют российских либералов на вывод, что, мол, нынешний хозяин кремля просто потребовал "новой Ялты", и из-за неуступчивости "центра" однополюсного мира – США – развязал войну в Украине. Почему-то этих "господ" не устраивает простая, как борщ, причина. Путин ее озвучивал не раз и не дважды. Он заинтересован в восстановлении СССР, возвращении в Россию опрометчиво и легкомысленно "раздаренных" имперских земель, создании по периметру реанимированного "Союза" "санитарной зоны", где бы ни ступала нога натовских воинов.

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Путин заинтересован в восстановлении СССР, возвращении в Россию опрометчиво и легкомысленно "раздаренных" имперских земель, создании по периметру реанимированного "Союза" "санитарной зоны", где бы ни ступала нога натовских воинов

И ход нынешней "СВО", несмотря на очевидную несостоятельность российского "воинства" получить то, чего от него требует бункерный главком, свидетельствует, что цель Путина не изменилась. Планируемое наступление на Донбассе, которое фактически уже началось, с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей — это намерение получить первый плацдарм для объявления "победы", первую площадку для "мирных" переговоров, чтобы после передышки и перегруппировки пойти дальше.

Путина вдохновляет яловая реакция НАТО на фактические акты агрессии против участников Альянса (блоггеры отмечают, что вероятный пролет российской ракеты над Румынией очень похож на давнюю путинскую авантюру пробы на зуб Украины дамбой на Тузле). Он также ожидает, что европейцы "устанут от Украины" и на предстоящих выборах приведут к власти более покладистых и мягкотелых политиков.

Но кроме Путина, которого западные лидеры уже, кажется, раскусили, и вполне возможно, поставили на нем крест, в России есть целая когорта желающих продолжить войну, несмотря на милитарные неудачи и грядущую экономическую катастрофу. Так, отстраненный от рекрутинга зэков в людных российских колониях, "повар Путина" и фактический владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует продолжительную кампанию. На днях он заявил, — конечно, в пику своим оптимистическим оппонентам из МО Шойгу, — что война за Восточную Украину будет длиться два года. Если же целью является оккупация всей Украины восточнее Днепра, то это "займет около трех лет", сказал он.

Кроме Путина, которого западные лидеры уже, кажется, раскусили, и вполне возможно, поставили на нем крест, в России есть целая когорта желающих продолжить войну, несмотря на милитарные неудачи и грядущую экономическую катастрофу

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Роль Пригожина в путинской авантюре еще предстоит выяснить. Суета в минобороны и вокруг Путина, вынужденного время от времени "разводить" по углам "официальных" военных и "частных помощников", может быть лишь ширмой, за которой скрыты вполне определенные планы для… той же "Ялты-2". Секретарь СНБО Алексей Данилов, к примеру, предупредил, что группа кадыровцев, которая воевала в Украине, может попасть в Молдову транзитом через Турцию, где они выдают себя за спасателей. "Россия очень хочет, чтобы там (в Молдове.Авт. ) еще раз "загорелось", чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны обращать максимальное внимание".

В Москве также делают ставку на вечно беременные конфликтом Балканы. Президент Косова Вьоса Османи заявила, что "вагнеровцы" из России сотрудничают с сербскими военизированными формированиями для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков в ее страну. Османи считает, что таким образом они готовят ситуацию для "возможной аннексии — не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки". Хорошо, что в Приштине изучили основные уроки украинского Крыма, потому что россияне привыкли кроить свои "сво" по испытанным лекалам.

Выходит, что Пригожин отвечает аккурат за "внешне-милитарную составляющую" спецоперации под названием "Ялта-2". Я не сомневаюсь, например, в том, что недавнее турне "печальной лошади" российской дипломатии Сергея Лаврова по странам Африки, готовили "протоколисты" из "Вагнера". Ведь для этих бандитов "черный континент" уже давно является освоенной территорией.

И пока в Лондоне думают, признавать или нет пригожинскую ЧВК террористической организацией (сейчас это сделала Канада, а США решили ограничиться статусом транснациональной преступной организации), "повар Путина" потихоньку готовит свои адские блюда, учитывая специфику "национальных кухонь" там, где у него развязаны руки.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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