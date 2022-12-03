Об этом сказал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший советник президента Казахстана по вопросам национальной безопасности Альнур Мусаев в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспресо".

"Путин выглядит параноиком со своей личной безопасностью. Что силовые структуры решатся на попытку государственного переворота, сегодня маловероятно. Влияние сил ФСБ или других спецслужб на политическую жизнь в России ослабло", - отметил Мусаев.

По его мнению, они могут организовать какое-то противодействие другим силам.

Пригожин, некоторые генералы министерства обороны, Кадыров заинтересованы в безопасности Путина. Сегодня Путин нужен. Они видят его слабость, видят усиление собственного влияния на него и его руками поддерживают собственный рост и собственное влияние на политическую жизнь внутри страны и за ее пределами. В таких условиях угрозы государственного переворота в отношении Путина нет", - считает экс-советник Назарбаева.

Мусаев добавил, что различные структуры, чувствуя, что путинизм в России терпит сокрушительное поражение, стремятся переждать этот период.

"Уехали за границу много влиятельных политических деятелей. Этих людей, способных помешать влиянию всех этих террористически направленных "ястребов", окруживших и охвативших Путина со всех сторон, вытеснили из страны. Сегодня Путин в таком коконе находится, когда "ястребы" не дают ему продохнуть в какую-то другую сторону: стремление многих россиян, политических кругов России к каким-то мирным переговорам, до окончания войны с Украиной всячески торпедируется "ястребами" и террористически направленными политическими деятелями", - отметил экс-советник.

Он считает, что даже если бы Путин захотел реальных переговоров по восстановлению отношений с Украиной и выводу своих войск, у него уже нет влияния на это.

"Он не может сейчас изменить это направление. Хотя это было бы спасением для него. А капитуляция и поражение в Украине будет его окончательной политической, а возможно, и физической смертью. И этого ждут по всему миру - и в России, и у нас в Казахстане, что именно в этом направлении движется все, что касается войны в Украине, сегодня все ждут, что развалится, исчезнет.. После капитуляции эти боевые террористические структуры могут захватить власть, признаки этого есть. Что они стремятся к этому, заметно на всех направлениях, но смогут ли они это осуществить? Вопрос большой, прогнозировать здесь сложно", - подытожил он.