Пригожин готовится сократить присутствие "вагнеровцев" в Украине, - Bloomberg

Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что основатель ПИК Вагнера готовится свернуть операции своей частной армии на Украине после того, как российскому военному руководству удалось сократить ключевые поставки людей и боеприпасов.

"Пригожин, которого безопасный и политический истеблишмент (России, - ред.) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать заключенных, являющихся его основным источником рекрутов, и лишили поставок. Войска Вагнера до сих пор не смогли взять свою главную цель - украинский город Бахмут - несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери. По словам людей, Пригожин планирует переключить внимание на Африку", - утвердили авторы Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что после недель публичных жалоб на то, что оккупантам не снабжают жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин в этом месяце признал, что после завершения битвы за Бахмут Вагнеру придется "перезагрузиться и сократить свои силы". Недавно он заявил, что Вагнер захватил деревню в этом районе, но не упомянул, что по последней переписи его население составляло всего два человека.