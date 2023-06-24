Пригожин готовит Z-быдло к идее неизбежного поражения и капитуляции, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Самые скромные оценки украинских успехов – это оценки украинского Генштаба. А вот наши враги, например такой информированный источник, как Пригожин, уже второй день бьются в истерике. Он сказал знаковые слова, если так будет продолжаться, а так будет продолжаться, что он не доверяет ни военному, ни политическому руководству России придется прекращать войну и отдавать территории, потому что иначе войну прекратить невозможно.Такая очень точная фраза Пригожина, что придется отдавать все территории, иначе они просто не смогут прекратить, и их просто убьют и уничтожат в этой войне", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, Пригожин готовит Z-быдло к идее неизбежного поражения и капитуляции.

"Линию Пригожина неправильно понимают большинство экспертов. Некоторые в нем видят такого ястреба, который противостоит партии мира, чуть ли не Путину. Путин действительно хочет партию почетной ничьей. Но задача Пригожина другая. Он готовит все то Z-быдло, для которого он действительно является героем, к идее неизбежного поражения и капитуляции.И он делает это так активно, не боясь никаких репрессий, потому что он фронтмен серьезной группы в российском руководстве, которая поняла, что на всю эту почетную ничью Путина никогда не пойдет Украина, никогда не пойдет Запад "Единственный выход для них сохранить власть и свою собственность в России - это подвести такую управляемую почетную капитуляцию. Пригожин впервые озвучил эту формулу: прекратить войну, покидая территории, потому что иначе прекратить ее не удастся", - добавил Пионтковский.