Ну что? Не закончилась московская история, в частности речь идет о дронах и полном коллапсе, так пришло Шебекино. Ну, и посоветовали основные имперские пропагандисты, та же Симоньян, эвакуироваться, и так далее. И первым делом кто эвакуировался? Местные российские власти.

Замечательно было объяснение главы комитета по обороне в Госдуме, когда он объяснял, почему они так неэффективно работают: ну, у нас же гигантская страна, мы же не можем все защитить. Это говорил генерал-полковник, который каждый день в эфирах требует уничтожить Великобританию, взорвать Йеллоустонский вулкан в Штатах и так далее. Что я вам скажу? Пауза, которую сделало украинское военно-политическое руководство перед своим решающим ударом, оказала огромное политическое влияние на российское общество, на российскую власть, приведя в состояние сплошной паники. Кроме того, что это очень эффективная военная операция – удары по приграничным районам – и уже не важно, кто их осуществляет, российские добровольческие корпуса или инопланетяне, но это расширяет линию фронта, заставляет ту же отсутствующую ПВО оттягивать от театра действий. Но психологический эффект, уверяю вас, гораздо больше. И он, конечно, коррелируется с тем, ну, назовем это, я называю это военным бунтом командира наиболее эффективного российского военного соединения ЧВК "Вагнер" Пригожина. Он самовольно покинул Бахмут. Вот сегодня подтвердил, что до 5 июня завершает вывод своих войск из Бахмута, и он с удовольствием потирая руки, ожидает, не скрывая того, как там будут разгромлены силы министерства обороны, которые заменяют его фактически по его приказу. Он говорит, что российская армия обосралась повсюду, она обосрется и там.

И тогда, я цитирую его дословно, Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться или мы их казним на Красной площади.

Вот в таком состоянии российское общество, а население бежит, эвакуируясь из городов и сел Белгородской области. Вот в таком состоянии российское общество, российская власть готовится к неизбежному и неотвратимому украинскому наступлению.

Мы понимаем, это принцип перебрасывания огня. Они думали, что они подожгут наш дом, но начинают гореть сами. И понимаем, что процесс этот начинается, другое дело, как скоро может разгораться это все.

Я убежден, что первый крупный успех украинского наступления станет триггером необратимых политических перемен внутри России. И я убежден, хотя это мое мнение не разделяет большинство украинской блогосферы, в российском продолжают повторять такой старый нарратив, что все, что делает Пригожин, он делает по приказу Путина для того, чтобы дискредитировать Шойгу и Герасимова. Но простите, это было год назад, когда Путин спустил его с цепи дискредитировать Шойгу и Герасимова,

а сейчас Пригожин дискредитирует саму идею войны.

Я вот цитирую его последние заявления: не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту бездумную войну. Те солдаты, которые брошены в эту трагедию, когда они откроют глаза, они порвут задницу тем, кто это сделал. И вы будете продолжать убеждать меня, что это он делает по указанию Путина? Конечно, он манипулирует, он фронтмен, будь он одиночкой, то был бы давно ликвидирован. На мой взгляд, в окружении Путина уже сформировалась достаточно серьезная группа людей, которые поняли, что война проиграна. И нужно решать гораздо более важные задачи: как сохранить свою власть и свою собственность в стране, проигравшей в постпутинской и послевоенной России.

И Пригожин своими обращениями выполняет важнейшую роль для этой группы, он готовит как раз это Z-патриотическое общество, часть, на мой взгляд, 10-15% населения, к принятию поражения.

Он предлагает им вместо победы другое удовольствие после войны – расправу над предателями, расправу над жителями Рублевки, он же по сути аплодировал этим налетам дронов на Рублевку. И за ним стоят очень серьезные силы, по-моему, прежде определенный глубинный КГБ, который решил, что война проиграна, а чем нужно заниматься – нужно сохранить власть и собственность после поражения.

Глубинный КГБ – это Николай Платонович Патрушев и компания. И мы понимаем, что Пригожин полностью вписывается в их стратегию так сказать обнуления генералитета, в частности того же Шойгу. Но продолжается большой внутритектонический процесс в российских политических элитах. И тут выяснилось, что нет у них ни одного парламентария, или точнее никакой силовой фигуры, которая могла бы открыто бросить вызов тому же Пригожину. И объяснять что и как по-мальчишески назначили, избрал ли он сам подобную миссию, господин Делимханов – выдающийся сенатор, так сказать законотворец всея Руси.

Это запоздалая реакция министерства обороны, стоящих за ним кругов. Никакие чеченские боевики уже их не защитят. Разница между ЧВК Пригожина и отрядами Кадырова принципиальна. Пригожинские – настоящие бандиты, достаточно эффективные, а Кадыров – это только для пропаганды. И обратите внимание, не впервые вот эта кампания уже атакует лично на Путина и на саму идею этой бездумной войны, она длится уже месяц и никто в Кремле не пикнул, и это первым выпустили Делимханова. Это показывает уже слабость этой группировки.

Лейбгвардия фактически пошла уже в ход.

Да. А, кстати, очень острая ситуация создалась в Бахмуте, ведь Пригожин уходит из Бахмута, он сегодня снова подчеркнул, что его части покинут город. Эта пересменка в Бахмуте создает идеальную возможность для украинской армии, нависшей с двух флангов над Бахмутом, окружить и добить все, что там останется, не важно кто там, пригожинцы, кадыровцы или министерство обороны. Для тех же заговорщиков это будет дополнительным элементом бездарности министерства обороны. Пригожин уже начал триумфальное шествие по городам Сибири и дальнего Востока, повторяя те же тезисы: я вот героически освободил Бахмут, а министерство обороны опять все просрало. Ну, и вы представляете, как эти распри и раздор усилятся после сокрушительного удара, который нанесет украинская армия и который уже объявлен, дата которого нам с вами не известна, но уже известна тем, кто этот удар будет совершать. Я уверен, что он как раз совпадет с этой паузой, пересменкой в Бахмуте. Вот, кстати, моя такая гипотеза,

если действительно 5 июня пригожинские части оттуда уйдут, министерство обороны просто не успеет как-нибудь закрепиться на этих рубежах.

Это идеальная точка для уничтожения всей российской группировки и обнуления всей истории так называемых успехов российской армии во время зимнего наступления.

И здесь есть еще характерный момент. Почему я не зря говорю об определенных зачатках возможного гражданского противостояния. Это радость, с которой часть российского населения, ну, мы порой просто должны почитать те или иные российские паблики, и там была откровенная радость из того, что вот мол, война пришла, нет, не в Москву, а на Рублевку. И после того такой вот геббельсеныш русский с фамилией Соловьев, начал объяснять. Ну, должен зацитировать этого негодяя: вот чему вы так радуетесь, ах Рублевка, а там разве не наши с вами живут соотечественники? Говорит он.

В России это давно назревает. Колоссальный социальный конфликт между такой символической и метафорической Рублевкой, там пол процента населения, имею в виду не тех, кто живет в этой подмосковной деревне, а тех бенефециаров гигантских приватизаций. И конечно, тот же Пригожин использует эти социальные мотивы. Посмотрите его обращения, они как будто списаны с большевистских открыток Ленина и Троцкого солдатам на фронте 1916-1917 годов. Вот рвите задницы вашим офицерам, вашему руководству, идите на Рублевку. Этот момент искусно использует та группа, которую я назвал глубинным КГБ, которая подготавливает к следующему послевоенному нарративу: мы героически боролись против армии 60 натовских стран, вооруженных до зубов, мы почти победили, мы освободили Бахмут, но нам нанесли ужасный предательский удар в спину , предатели в генштабе, предатели в министерстве обороны, на Рублевке, вот теперь мы вынуждены были отступить, когда-то потом, через 10-20 лет мы вернемся, потому что мы русские, потому что с нами Бог, а пока, дорогие друзья-товарищи, расправляемся с врагами. И начнется расправа с врагами, и, прежде всего, я имею в виду не оппозиционеров и либералов, они уже давно арестованы, будет расправа с генералитетом. Сталин в июле-августе 1941 года расстрелял 50 генералов во главе с командующим западным фронтом. Вот например такое количество будет расстреляно и разграблено Рублевкой. И народ будет этим доволен, и переживет горечь так называемого поражения. Вот такая перспектива, и я бы с вами не согласился, вы назвали эту войну гражданской...

Но что в России начнется? Ну это будет классовая война.

Я бы ее назвал мафиозной скорее, по Ленину. Ленинский лозунг знаменит, превратим войну империалистическую, а для гражданской нужны граждане. Если вспомнить войну в советской России, в том числе и на территории Украины в 1917 году, это была война белых и красных, у них были какие-то убеждения, какие-то взгляды на будущее России, на понимание жизни вообще.

Сейчас это будет мафиозная борьба. С уходом путинской группировки обнажается гигантская собственность.

Это будет масштабная война за перераспределение большой собственности, которая останется без хозяина. В целом им будет чем заняться за поребриком. Задача Украины и Запада будет одна – позаботиться о своей безопасности, чтобы никогда больше эта постпутинская Россия не смогла угрожать Украине и всему миру. А процессы внутри этой страны будут носить катастрофический характер.

А если уж проводим те или иные исторические параллели, так в свое время назначили кого виновным? Императрицу, работавшую на немецкий генштаб, ну и Распутина, который так сказать использовал императрицу не по назначению. Ну и соответственно здесь мы уже видим, очертился пантеон потенциальных врагов народа. Но история с Путиным, то, что он почти четверть века разводил всех своих соперников очень часто, сталкивая их лбами, или ликвидируя, убирая буквальным физическим способом, может свидетельствовать, что возможно он все-таки сможет вытянуть ситуацию в свою пользу.

Вы знаете, вот в чем уязвимость Путина в этой ситуации? Мы уже видим тот нарратив, который будущие власти России будут предлагать своему народу: мы героически боролись, но мы проиграли из-за предателей и так далее. Но этот нарратив намного легче предложить без Путина, добавив Путина через запятую, если не предателям, то виновникам в этой войне.

Путину этот нарратив будет невозможно выражать, потому что тот же Пригожин начинает свои заявления с того, что "не мы придумали эту войну". Я думаю, что эта расправа с генералами будет безжалостной,

я думаю, хотя бы десяток, скорее всего, расстреляют, а у Путина будет классическое для нас советских людей, мы с вами помним, даже жили в позднем Советском Союзе, такое лебединое озеро

и сообщение: товарищ Путин, к сожалению, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, у него ухудшилось здоровье, вот товарищ Си прислал за ним санитарный самолет и мы его отправили на длительное лечение. Я думаю, что с Путиным они поступят именно так, потому что без Путина, свалив на него пресс вины, им гораздо легче будет представить этот такой нарратив, облегчающий душу, и вдохновить народ на ликвидацию врагов и предателей.

А если Путин возьмет и вызовет Герасимова или начальника, не знаю, космических войск, ракетно-космических войск и скажет реализовывать доктрину Медведева? Медведев, не знаю, с перепоя или у него уже головокружение происходит, сказал, что де-факто Россия находится в состоянии войны с кем? С Соединенным королевством Великобритании.

Практически никто, я не могу не похвалить себя, практически никто не увидел очень принципиальный момент в тех посланиях Пригожина. Кстати, я постоянно упоминаю фамилию Пригожина, но это не значит, что я преувеличиваю его значение. Эти послания он не пишет, им руководит очень серьезная группа. Так вот, обратите внимание, в каждом своем обращении очень большое место, несколько минут, Пригожин выделяет для беспощадной критики ядерного шантажа. Он же, помните, в своем знаменитом интервью с кремлевским пропагандистом, говорил, при чем объясняет это в таком простонародном стиле, доступно его слушателям. Вот представьте себе, вы подрались со своим соседом, набили ему рожу, или он вам, а потом вы вернулись с топором и убили его, разве это хорошо. Тем более он говорит, что этот топор вернется к вам обратно. Он говорит простые умные вещи о ядерном оружии. Ему бы это никогда не пришло в голову, это преступник, сидевший 10 лет в тюрьме, мы знаем, чем он занимался, он никогда бы не задумался над вопросами ядерной стратегии. Эти текст явно написан куратором. Они обращены, доказано, что эти обращения к группе, идут к международному сообществу. Устами Пригожина они посылают сигнал, что не безумцы, которых мы будем расстреливать на Красной площади. Они желали использовать ядерное орудие.

Он в стиле Гиммлера, понимаете, помахивает флагом, надеясь, что кто-нибудь будет после смерти Гитлера вынужден договариваться. И в свое время, кто проводил так называемые кулуарные договоренности или пытался это делать, это был Гиммлер. Единственное, что Запад не пошел на подобные договоренности. Я не знаю, пойдет ли на это Запад в данной ситуации или кто-нибудь услышит Пригожина, но все равно ключевая история, чтобы та группа, о которой вы упоминали, решилась на окончательное решение определенного момента. А для этого они должны иметь фронтмена или группу политических фронтменов, которые, по их мнению, удержали бы баланс власти или просто власть как таковую.

Здесь, вы знаете, в России будут решать не рейтинги в тех процессах, которые там развернутся в ближайшие дни или недели. Будут решать силовые структуры. Вы обратите внимание, эта группа, которая стоит за Пригожиным, уже принимает практические действия, хочет сменить руководство министерства обороны. Пригожин уже озвучил требования: министром обороны должен стать генерал Мизинцев и начальником генштаба генерал Суровикин. Зачем им нужен этот контроль, не для того, чтобы управлять сотней тысяч мобиков, переправлять их с одного участка фронта на другой, контроль минобороны им нужен для двух структур – спецназ ГРУ, вернее сейчас называется ГРУ, и силы специальных операций. Этими структурами они стремятся завладеть для того, чтобы взять власть и удержать ее в послевоенной России. Поэтому события в ближайшие дни будут определяться тем, чьи приказы выполнят руководитель спецназа минобороны. Приказы министра обороны Шойгу или приказы генерал-полковника Мизинцева, которого они требуют назначить и который уже работает где-нибудь у подручных в Пригожине. Я не исключаю и другого варианта, может спецназ подчиниться, не знаю по каким мотивам, приказам Шойгу, но что я могу твердо сказать, что одна из этих групп будет разгромлена в ближайшее время. Либо все же на наш вопрос, либо все же верные Путину, Шойгу и Герасимову силы спецопераций ликвидируют Пригожина, либо структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, и

эта группа поведет путь к тому, что благоприятно для украинской стороны, для мирового сообщества, поведет путь к капитуляции.

Понимаете, Гиммлер был обречен и его заговор никого не интересовал, потому что Германия была уже практически оккупирована союзниками, ее положение было безнадежным. Мы ведь не собираемся оккупировать Российскую Федерацию. Ни Украина, ни Запад. Поэтому деятельность сегодняшних путиньких гимлеров, фронтменом которых является Пригожин, хотя все они негодяи, все они заслуживают суда и трибунала, но если они, руководствуясь своими интересами, выведут и капитулируют российские войска на границу 1991 года, это спасет десятки тысяч украинских жизней. И, я думаю, им можно будет даже за это обещать жизнь.

В заключение, хотя бы намекните, кто может входить в то политбюро глубинного КГБ, кроме этой фасадной фигуры, каковой является Пригожин?

Я думаю, Ковальчук, это единственный человек с яйцами внутри путинского окружения. Более того, Путин всегда на него смотрел будто снизу вверх. А что касается глубинного КГБ, как раз я не имею в виду Патрушева, Патрушев сегодня такой же счастливый дедушка, как Путин. Он же ходит по всем студиям и рассказывает, что там радиоактивное облако в Варшаву подходит или эстонский вулкан вот-вот разразится. Я не знаю, разные люди называют разные фамилии, чаще упоминается зам Бортникова, генерал Королев.