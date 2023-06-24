Пригожин – фронтмен, управляемый серьезными людьми "партии почетной капитуляции", - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что еще 2-3 таких сигнала, как удар по Чонгарскому мосту, и напряжение внутри российской верхушки взорвется
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Шантаж Путина - давайте мне почетную ничью или я сделаю какую-нибудь гадость. Но этот шантаж не пройдет через достаточно жесткую позицию как Украины, так и Запада. Думаю, что именно поэтому активизировалась, как я называю, партия почетной капитуляции и ее работающий фронтмен - Пригожин" , – сказал политолог.
Андрей Пионтковский отметил, что любой заметный, явный политический, психологический успех украинской армии будет иметь последствия в РФ.
"А вот уничтожение Чонгарского моста – это первый шаг в таком успехе. Еще два-три подобных сигнала, и я думаю, что напряжение внутри российской верхушки разразится и "партия управляемой капитуляции" перейдет к решающим действиям. И еще раз возвращаясь к фразе Пригожина, я обращаю на нее такое внимание не потому, что это какой-то великий мыслитель или военный деятель, а потому что он – фронтмен, руководимый серьезными людьми "партии почетной капитуляции". Он сказал, что прекратить войну можно только одним способом – покинув территорию Украины" , – заметил Пионтковский.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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