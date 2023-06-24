Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Шантаж Путина - давайте мне почетную ничью или я сделаю какую-нибудь гадость. Но этот шантаж не пройдет через достаточно жесткую позицию как Украины, так и Запада. Думаю, что именно поэтому активизировалась, как я называю, партия почетной капитуляции и ее работающий фронтмен - Пригожин" , – сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что любой заметный, явный политический, психологический успех украинской армии будет иметь последствия в РФ.

"А вот уничтожение Чонгарского моста – это первый шаг в таком успехе. Еще два-три подобных сигнала, и я думаю, что напряжение внутри российской верхушки разразится и "партия управляемой капитуляции" перейдет к решающим действиям. И еще раз возвращаясь к фразе Пригожина, я обращаю на нее такое внимание не потому, что это какой-то великий мыслитель или военный деятель, а потому что он – фронтмен, руководимый серьезными людьми "партии почетной капитуляции". Он сказал, что прекратить войну можно только одним способом – покинув территорию Украины" , – заметил Пионтковский.