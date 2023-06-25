Пригожин – это Муравьев, а не Корнилов
Руководитель ЧВК Вагнера поступает абсолютно правильно, идя на Москву. Засядет в облцентрах — через несколько недель проиграет
1. Пу сам себя переиграл. Он в земщину (МО, ФСБ) завел себе три прото-опричнины (Кадыров, Золотов, Пригожин). Это у диктаторов бывает (Вермахт – СС). Однако с последним как-то не очень удобно получилось — он вынес внутренний раздор наружу, отказался встроиться в вертикаль по-хорошему, и скорее всего, его пытались ликвидировать. Так что Пригожин либо победит, либо сдохнет, и тут без вариантов. Вчера с утра Пу окончательно решил, что он за земщину против опричнины.
2. Пригожин поступает совершенно правильно, идя на Москву. Засядет в облцентрах — через несколько недель проиграет. В Москве шансы тоже минимальны, но все же не нулевые.
3. Если Пу свалил на Валдай – это его конец как пахана ОПГ Озеро. Акела может промахнуться и не взять Киев за три дня. А вот трусости ему свои никогда не простят. Ну, и солдаты земщины не будут биться до последнего за пустой город.
4. Кадыровцы, говорят, в 75 км от Ростова. Это самый опасный момент в России за все 20 лет (ну, кроме Москвы, но до нее еще 300 км). Третья Чеченская – это Армагеддон.
5. Нашей стороны там нет, но кто бы ни выиграл, мы в плюсе. Уже хотя бы потому, что 6 вертушек и 1 нефтебаза не будут использованы против нас. О деморализации личного состава я вообще молчу.
И перестаньте таскать туда-сюда Корнилова. Лавр Георгич был главком (кстати, сторонник украинизации). Пригожин – это Муравьев, у них и психотипы схожи.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное