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OPINION

Пригожин – это Муравьев, а не Корнилов

Сергей Громенко
25 июня, 2023 воскресенье
18:05
Мнение

Руководитель ЧВК Вагнера поступает абсолютно правильно, идя на Москву. Засядет в облцентрах — через несколько недель проиграет

1. Пу сам себя переиграл. Он в земщину (МО, ФСБ) завел себе три прото-опричнины (Кадыров, Золотов, Пригожин). Это у диктаторов бывает (Вермахт – СС). Однако с последним как-то не очень удобно получилось — он вынес внутренний раздор наружу, отказался встроиться в вертикаль по-хорошему, и скорее всего, его пытались ликвидировать. Так что Пригожин либо победит, либо сдохнет, и тут без вариантов. Вчера с утра Пу окончательно решил, что он за земщину против опричнины.

2. Пригожин поступает совершенно правильно, идя на Москву. Засядет в облцентрах — через несколько недель проиграет. В Москве шансы тоже минимальны, но все же не нулевые.

3. Если Пу свалил на Валдай – это его конец как пахана ОПГ Озеро. Акела может промахнуться и не взять Киев за три дня. А вот трусости ему свои никогда не простят. Ну, и солдаты земщины не будут биться до последнего за пустой город.

4. Кадыровцы, говорят, в 75 км от Ростова. Это самый опасный момент в России за все 20 лет (ну, кроме Москвы, но до нее еще 300 км). Третья Чеченская – это Армагеддон.

5. Нашей стороны там нет, но кто бы ни выиграл, мы в плюсе. Уже хотя бы потому, что 6 вертушек и 1 нефтебаза не будут использованы против нас. О деморализации личного состава я вообще молчу.

И перестаньте таскать туда-сюда Корнилова. Лавр Георгич был главком (кстати, сторонник украинизации). Пригожин – это Муравьев, у них и психотипы схожи.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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