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Пригожин допускал серьезные ошибки, но и добивался нужного результата: Путин о крушении самолета вагнеровцев

24 августа, 2023 четверг
19:23
Война с Россией

Путин назвал Пригожина "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки"

Об этом он рассказал на видео, распространенном российскими пропагандистами.

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он нужных результатов — и для себя, и, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы", – рассказал Путин.

Также он косвенно подтвердил, что в самолете, потерпевшем катастрофу, находились вагнеровцы.

"Действительно, если там находились, а вроде бы первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании Вагнера, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что расследование авиакатастрофы будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

Путин также рассказал о деятельности Пригожина в Африке, из которой он накануне только вернулся.

"Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, как мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами".

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы неспособны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Владимир Путин
авиакатастрофа
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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