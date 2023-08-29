Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
Обновлено

Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме

29 августа, 2023 вторник
18:05
Мир

В российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа. Похороны прошли в закрытом режиме

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховский кладбище", - говорится в сообщении.

В то же время на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников Пригожина – Валерия Чекалова с позывным "Ровер", уточняет Российская служба ВВС .

Издание отмечает, что приготовления к похоронам вагнеровцев, находившиеся на борту самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Санкт-Петербурга со вчерашнего дня, однако Пороховский кладбище среди них не упоминался.

В течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

Пороховский кладбище находится в северо-восточной части города и считается полузакрытым. Там урны с прахом усопших закапывают в могилы ранее умерших родственников.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнил, что на Пороховском кладбище похоронен отец Пригожин.

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что сегодня утром приехала мать Евгения Пригожина в сопровождении вагнеровцев, заплатила за участок администрации и оплатила работы по подготовке могилы. Приблизительно в 16:00 приехал катафалк с закрытым гробом. Дорожка на кладбище , дальше гроб несли на руках наемники из ЧВК", - пишет Telegram-канал.

Утверждается, что на похоронах присутствовало около 40 человек. Пригожина похоронили без почести, а на могиле установили самый обычный деревянный крест.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Новости
Россия
Евгений Пригожин
Читайте также:
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 августа, 2023 понедельник
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
28 августа, 2023 понедельник
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
безпілотник, дрон
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:26
Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
15:46
Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей
15:35
Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
15:32
Обновлено
Атака РФ 28 августа: количество погибших на Полтавщине выросло до четырех
15:25
Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
15:15
Инфографика
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
15:12
Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:48
Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
14:37
Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV