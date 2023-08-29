Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховский кладбище", - говорится в сообщении.

В то же время на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников Пригожина – Валерия Чекалова с позывным "Ровер", уточняет Российская служба ВВС .

Издание отмечает, что приготовления к похоронам вагнеровцев, находившиеся на борту самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Санкт-Петербурга со вчерашнего дня, однако Пороховский кладбище среди них не упоминался.

В течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

Пороховский кладбище находится в северо-восточной части города и считается полузакрытым. Там урны с прахом усопших закапывают в могилы ранее умерших родственников.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнил, что на Пороховском кладбище похоронен отец Пригожин.

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что сегодня утром приехала мать Евгения Пригожина в сопровождении вагнеровцев, заплатила за участок администрации и оплатила работы по подготовке могилы. Приблизительно в 16:00 приехал катафалк с закрытым гробом. Дорожка на кладбище , дальше гроб несли на руках наемники из ЧВК", - пишет Telegram-канал.

Утверждается, что на похоронах присутствовало около 40 человек. Пригожина похоронили без почести, а на могиле установили самый обычный деревянный крест.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .