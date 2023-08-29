Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
В российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа. Похороны прошли в закрытом режиме
Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.
"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховский кладбище", - говорится в сообщении.
В то же время на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников Пригожина – Валерия Чекалова с позывным "Ровер", уточняет Российская служба ВВС .
Издание отмечает, что приготовления к похоронам вагнеровцев, находившиеся на борту самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Санкт-Петербурга со вчерашнего дня, однако Пороховский кладбище среди них не упоминался.
В течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.
Пороховский кладбище находится в северо-восточной части города и считается полузакрытым. Там урны с прахом усопших закапывают в могилы ранее умерших родственников.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнил, что на Пороховском кладбище похоронен отец Пригожин.
"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что сегодня утром приехала мать Евгения Пригожина в сопровождении вагнеровцев, заплатила за участок администрации и оплатила работы по подготовке могилы. Приблизительно в 16:00 приехал катафалк с закрытым гробом. Дорожка на кладбище , дальше гроб несли на руках наемники из ЧВК", - пишет Telegram-канал.
Утверждается, что на похоронах присутствовало около 40 человек. Пригожина похоронили без почести, а на могиле установили самый обычный деревянный крест.
Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.
Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .
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