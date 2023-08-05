Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат дал комментарий по поводу влияния России на госпереворот в Нигере и африканские страны географического региона Сахель (Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея).

Путин пытается обыграть Запад в этом регионе Африке. Посмотрим на карту, это огромный кусок западной Африки. Эта территория имеет стратегическое значение, потому что там мощные экономические возможности для тех, кто этот регион контролирует. Именно поэтому Пригожину дали жить, и он сейчас в Белоруссии, хотя занимается провокациями на белорусско-польской границе, но на самом деле Пригожин имеет цель совсем другое, он будет переброшен в Африку, возможно, в какую-то из стран этого региона, чтобы быть рядом, а вдруг помочь тем самым путчистам, которые сейчас взяли власть в Нигере", - объяснил Владимир Огрызко.

Огрызко отметил, что одна из целей России – вытеснять Францию, США, Великобританию, то есть все западные страны, традиционно оказывающие какое-то определенное влияние в этом регионе Африки, и пытаться посадить там своих муртадов.

"Но отмечу, что все это исчезает с потенциальными глобальными изменениями после краха путинского режима, потому что больше не будет провоцировать на такие вещи. В этом контексте я до сих пор не могу понять, почему наши западные партнеры остаются настолько нерешительными, продолжают бояться Россию даже сейчас. Я бы очень хотел, чтобы они наконец-то поняли, что от развала или трансформации России фантастически выиграют в политическом и плане безопасности, не говоря уже об экономике", - подытожил экс-министр иностранных дел Украины.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

3 августа США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

4 августа Мохамед Базум обратился к международному сообществу помочь восстановить конституционный порядок в стране