Пока регулярные войска РФ приводят в полную боевую готовность к жесткой доброй воле, ближайшее оцепление бункерного уже ищет, "кто виноват?".

Креативнее всего поработал Совбез им. Патрушева. Американская The Washington Post облажалась с попыткой привязать Пригожина к украинскому ГУР МО: главарь наемников предлагал украинским военным информацию, где атаковать российские войска в обмен на вывод ВСУ из Бахмута. Таким образом, американские медиа объясняли народу, что все т.н. успехи "вагнеров" – это договорняки, а регулярные войска просто подставил вожак наемников.

Зашквар в том, что впервые об этом журналисты WP спрашивали в интервью у президента Зеленского, ссылаясь на материалы, слитые в сети данных американской разведки. Глава государства обвинил их в работе на Россию, тем более что подобных материалов в сливах не было. WP этот фрагмент изъяло из интервью, но через день опубликовало уже свой текст с пространными трактовками: "Пригожин несколько раз навязывал ГУР свои услуги, но Киев отказал его сватовству".

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WP можно было поверить, если бы она также старательно не артикулировала миссионеров Совбеза РФ: то напишет, что США просят Украину демонстрировать "открытость к переговорам с Россией". В другой раз заявят, что "победа Украины маловероятна". А однажды эта беспристрастная газета к удивлению назвала секретаря Совбеза Николая Патрушева "человеком, который может хотеть занятое место Путина".

WP можно было поверить, если бы она также старательно не артикулировала миссионеров Совбеза РФ: то напишет, что США просят Украину демонстрировать "открытость к переговорам с Россией". В другой раз заявят, что "победа Украины маловероятна". А как-то эта беспристрастная газета к удивлению назвала секретаря Совбеза Николая Патрушева "человеком, который может хотеть занятое место Путина"

Пригожин не так изыскан, и от своего имени в родной телеграмме от души обливает министр обороны Шойгу и начштаба Герасимова всеми информационными "нечистотами". Главарь "вагнеров" открывает название минобороны педерастами и со скоростью 12-летнего тиктокера публикует видео о том, как россияне бегут с фронта.

"Когда (ВСУ) зайдут в Берховку, это ознаменуем постепенное окружение Бахмута..., – говорит Пригожин, – Руководство – это проблема, которую нужно ослабить, или российский народ сам ее решит". А потом душевно сообщили, как брянская ПВО сбила 5 своих цаков.

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"Перегруппировка" - это действительно отступление, а "тактическое отступление" - это просто бегство, — издевается вчерашний повар над российским МО, и хочет расстрелять Герасимова.

Западные спецслужбы считают, что президентский иммунитет у Пригожина истекает, и вскоре повар как-то неудачно наступит на мину. Или выпьет несвежий чай. Это ясно, как божий день: ибо его ругательства в перемешке со словами "Шойгу" и "Герасимов" более благозвучны неприхотливому русскому уху, чем публикации этого буржуазного WP. И это он еще не начинал.

Хотя, будем откровенны: больше всего он уже сделал, показав, что тупых генералов можно и нужно мочить. Следом за Пригожиным последуют другие стрелковы с гирькиными и другие "народные мстители" от ФСБ, ГРУ и других патриотических структур, которым захочется застолбить свое ведущее место на волне народного гнева.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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