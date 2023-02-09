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OPINION

Пригож забрали от зэков. Теперь у них главнокомандующий Шойгу

Вадим Денисенко
9 февраля, 2023 четверг
12:01
Мнение Вадим Денисенко

Набором зэков теперь займется минобороны России и, таким образом, они попытаются закрыть на время вопрос мобилизации

Зеков Пригожина уносит минобороны России. Что это значит для нас?

Ночное заседание российского Совбеза, судя по всему, было (как минимум, частично) посвящено Вагнеру. Как результат: Пригожин был вынужден заявить, что больше не набирает зэков.

Набором зэков теперь займется минобороны России и, таким образом, они попытаются закрыть на время вопрос мобилизации

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В то же время набором зэков теперь займется минобороны России и, таким образом, они попытаются закрыть на время вопрос мобилизации. Причем, в отличие от Пригожина, шедшего по пути относительно добровольного набора, Минобороны России, из того, что уже видно, попытается идти по "добровольно-принудительному" пути и действительно, в относительно короткий период сможет набрать от 50 до 100 тысяч зэков. Это, конечно, кардинально не изменит ситуацию на фронте, но кое-что оттянет саму мобилизацию. Плюс, в отличие от Вагнера, пока неясно, насколько минобороны сможет построить сверхжесткую дисциплину в этих подразделениях. Но это не детали.

Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта россияне будут заваливать своими труппами.

Что нам нужно понимать? Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта россияне будут заваливать своими труппами, пробуя не столько что-нибудь захватить, сколько максимально нанести поражение нашим бойцам.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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