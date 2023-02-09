Зеков Пригожина уносит минобороны России. Что это значит для нас?

Ночное заседание российского Совбеза, судя по всему, было (как минимум, частично) посвящено Вагнеру. Как результат: Пригожин был вынужден заявить, что больше не набирает зэков.

Набором зэков теперь займется минобороны России и, таким образом, они попытаются закрыть на время вопрос мобилизации

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В то же время набором зэков теперь займется минобороны России и, таким образом, они попытаются закрыть на время вопрос мобилизации. Причем, в отличие от Пригожина, шедшего по пути относительно добровольного набора, Минобороны России, из того, что уже видно, попытается идти по "добровольно-принудительному" пути и действительно, в относительно короткий период сможет набрать от 50 до 100 тысяч зэков. Это, конечно, кардинально не изменит ситуацию на фронте, но кое-что оттянет саму мобилизацию. Плюс, в отличие от Вагнера, пока неясно, насколько минобороны сможет построить сверхжесткую дисциплину в этих подразделениях. Но это не детали.

Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта россияне будут заваливать своими труппами.

Что нам нужно понимать? Основой всей военной стратегии на ближайший период будет "бахмут-2", когда определенные участки фронта россияне будут заваливать своими труппами, пробуя не столько что-нибудь захватить, сколько максимально нанести поражение нашим бойцам.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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