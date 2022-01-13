Приговорили к 8 годам тюрьмы: СБУ задержала командира спецподразделения боевиков

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Злоумышленник обеспечивал личную охрану вождей ОРДЛО и их российских "кураторов". Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил Антитеррористической операции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что злоумышленник был задержан в 2017 году при попытке въезда в Украину с территории РФ.

По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а впоследствии - командиром вражеской группировки.



Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана.

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