Об этом она написала в телеграме .

"Во временно оккупированном Донецке фиктивный суд террористов вынес "приговор" трем военнослужащим Вооруженных сил Украины: Эйдену Аслину, Шону Пиннеру, Саадуну Брагиму. Они иностранцы, но от этого не перестают быть украинскими военнослужащими", - отметила Ирина Верещук.

По словам министра, организаторы суда понимают его "юридическую никчемность" и последствия. Она отметила, что российские судьи не стали участвовать в нем, а передали дело самопровозглашенной власти Донецка.

Ирина Верещук отметила, что цель оккупантов - терроризировать западное общественное мнение посредством угрозы расстрела трех заложников, и добавила, что Украина не должна "вестись на истерики самозванцев".

"Что там в голове у террористов, конечно, я не знаю. Впрочем, что-то мне подсказывает, что в конце концов так или иначе, рано или поздно эти три военнослужащих будут обменены (или иначе попадут домой)", - подчеркнула глава Минреинтеграции.

По ее словам, Украина имеет дело с профессиональными террористами, которые поступают рационально. Именно поэтому с ними нужно говорить спокойно и профессионально. Ирина Верещук добавила, что оккупанты хорошо понимают возможные неисправимые последствия этих действий в отношении украинских военных для себя и других россиян.

9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.

9 июня в Великобритании заявили, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности .

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

10 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трем украинским военнослужащим британского и марокканского происхождения и назвало его военным преступлением.

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