"Приговоренные" в "ДНР" к смертной казни иностранные военные ВСУ рано или поздно будут освобождены, - Верещук
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук выразила уверенность, что "приговоренные" в "ДНР" к казни за службу в ВСУ Эйден Аслин, Шон Пиннер, Саадун Брагим вернутся домой
Об этом она написала в телеграме .
"Во временно оккупированном Донецке фиктивный суд террористов вынес "приговор" трем военнослужащим Вооруженных сил Украины: Эйдену Аслину, Шону Пиннеру, Саадуну Брагиму. Они иностранцы, но от этого не перестают быть украинскими военнослужащими", - отметила Ирина Верещук.
По словам министра, организаторы суда понимают его "юридическую никчемность" и последствия. Она отметила, что российские судьи не стали участвовать в нем, а передали дело самопровозглашенной власти Донецка.
Ирина Верещук отметила, что цель оккупантов - терроризировать западное общественное мнение посредством угрозы расстрела трех заложников, и добавила, что Украина не должна "вестись на истерики самозванцев".
"Что там в голове у террористов, конечно, я не знаю. Впрочем, что-то мне подсказывает, что в конце концов так или иначе, рано или поздно эти три военнослужащих будут обменены (или иначе попадут домой)", - подчеркнула глава Минреинтеграции.
По ее словам, Украина имеет дело с профессиональными террористами, которые поступают рационально. Именно поэтому с ними нужно говорить спокойно и профессионально. Ирина Верещук добавила, что оккупанты хорошо понимают возможные неисправимые последствия этих действий в отношении украинских военных для себя и других россиян.
- 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
- 9 июня в Великобритании заявили, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности .
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
- 10 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трем украинским военнослужащим британского и марокканского происхождения и назвало его военным преступлением.
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