Приговоренная в РФ к 9 годам олимпийская чемпионка из США подала апелляцию на приговор
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к 9 годам за контрабанду наркотиков, подала апелляция на приговор
Об этом сообщают российские СМИ/
"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор суда", - заявили адвокаты американки Марина Благоволина и Александр Бойков.
4 августа суд признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере и назначил ей наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.
31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет.
Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.
- 5 июля стало известно, что Бритни Грайнер написала Джо Байдену письмо с просьбой о спасении.
- 6 июля президент США пообещал сделать все возможное, чтобы спасти баскетболистку.
- 5 августа Бритни Грайнер приговорили к 9 годам лишения свободы.
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