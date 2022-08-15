Об этом сообщают российские СМИ/

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор суда", - заявили адвокаты американки Марина Благоволина и Александр Бойков.

4 августа суд признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере и назначил ей наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет.

Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.

5 июля стало известно, что Бритни Грайнер написала Джо Байдену письмо с просьбой о спасении.

6 июля президент США пообещал сделать все возможное, чтобы спасти баскетболистку.

5 августа Бритни Грайнер приговорили к 9 годам лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb