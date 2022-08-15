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Приговоренная в РФ к 9 годам олимпийская чемпионка из США подала апелляцию на приговор

15 августа, 2022 понедельник
15:12
Спорт

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к 9 годам за контрабанду наркотиков, подала апелляция на приговор

Об этом сообщают российские СМИ/

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор суда", - заявили адвокаты американки Марина Благоволина и Александр Бойков.

4 августа суд признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере и назначил ей наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет.

Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.

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