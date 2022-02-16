"Приговор политически мотивирован": ОП осудил незаконное заключение журналиста Есипенко в оккупированном Крыму, МИД Украины выразил протест

Об этом сообщает пресс-служба ОП.



"Осуждаем незаконное заключение Владислава Есипенко и призываем мировое сообщество интенсифицировать усилия с целью увольнения журналиста и всех незаконно осужденных граждан Украины", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напоминают, что у Есипенко есть государственная стипендия имени Левка Лукьяненко, и Украина делает все, чтобы вернуть его и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также временно оккупированные Крым и части Донецкой и Луганской областей.



"Не имея возможности покорить украинский народ, российские власти пытаются уничтожить какие-либо проявления свободомыслия, свободы слова и общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.



Также в связи с приговором журналисту украинский МИД выразил протест.



"Такой приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также в очередной раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - передает пресс-служба МИД.



В ведомстве подчеркивают, что решение лишить свободы Есипенко является политически мотивированным. И на это указывают процедурные нарушения в ходе досудебного следствия, применение пыток с целью получения признания в якобы совершении так называемого преступления, игнорирование "судьями" предоставленных защитой свидетельств о непричастности обвиняемого к инкриминируемым действиям в ходе судебного процесса.

МИД требует, чтобы решение оккупационного "суда" отменили, а всех незаконно удерживаемых граждан Украины уволили.

"Призываем международное общество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований граждан Украины с использованием незаконных силовых методов, требовать прекращения Российской Федерацией нарушения норм международного права на оккупированных ею территориях Украины, продолжить активное взаимодействие, в том числе в рамках Крымской платформы, в защиту прав в Крыму", - говорится в заявлении.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко был взят под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля.

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.

16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения .

6 сентября 2021 года он заявил , что все показания давал под пыткой.

16 февраля 2022 года Есипенко в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения.



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