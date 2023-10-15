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Интервью

Приговор ХАМАСу уже подписан, равно как и Ирану, - Пионтковский

Антин Борковский
15 октября, 2023 воскресенье
18:18
Мир

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Еспресо" рассказал о вероятности 3-й Мировой войны и вступление в нее США и Китая

Будем анализировать, конечно, кровавую бойню, устроенную арабскими террористами в государстве Израиль, и то, что мир де-факто оказался на пороге Третьей мировой войны, хотя понимаем, что она уже, наверное, началась – с нападением РФ на Украину. Нападения арабских террористов на государство Израиль не являются чем-то принципиально новым, но с такой агрессией – они устроили Бучу в городках Израиля.

Я прежде всего соглашусь с вашей параллелью, но ее усилила, действительно, не только российская власть – российская реакция на ужасные злодеяния в Израиле: ни слова сочувствия жертвам, ни слова симпатии не было со стороны официальной Москвы. Посмотрите: даже арабские государства, продолжающие эту линию – мы обе стороны, переговоры и т.п. – все они нашли в себе силы недвусмысленно осудить варварство этих животных в израильских кибуцах. Те люди, которые совершали такие жертвы и зверства в Буче и Ирпене, их природа не позволила им выразить это сострадание. Пусть власть, но мы в Украине все также читали российские социальные сети, эта Скабеева в прямом эфире глумилась над женщинами – жертвами этих зверств.

Поразительный уровень деградации русского общества.

В такой степени антисемитизма я не помню в Советском Союзе – я вам больше скажу: его не было еще два года назад. Такое одичание российского общества, российской власти – результат их преступлений в Украине.

И, собственно, они сами поставили себя на один уровень с этими подонками. И все это понимают.

Это отлично осознают и в Израиле. Там уже закончились все иллюзии о каких-то особых отношениях с Путиным, с Россией. Израиль понял, что Россия как была традиционно, с Советского Союза, так и осталась смертельным врагом.

Экспорт хаоса, насилия и войны оставался ключевым в повестке РФ. Но они приберегали «ближневосточную карту» для более глобальных торгов.

Ясно, что спонсорами этого события были два боевых союзника – Иран и Россия, два фашистских государства. Это очень позитивно для мирового общественного мнения – понять наконец, что такое Россия. Во-первых, в американском сознании сейчас, в сознании всего Запада, теперь это два параллельных кейса: фашистский Иран хочет уничтожить Израиль и фашистская Россия хочет уничтожить Украину. И мы видим, как оба эти союзника помогают друг другу совершать эти преступления.

Невероятно положительной оказалась реакция США.

Огромная роль Украины в том, что она, я повторю свою формулу, за шиворот втягивала Штаты и Запад обратно в мировую политику, в качестве лидера свободного мира.

И вот впервые эта роль была выполнена Байденом. И, собственно, Блинкен, первое ключевое лицо, мы видим, что во всех выступлениях он стоит рядом с Байденом.

Я говорил в прошлый раз о «фултонской речи» 13 сентября в Университете Джона Хопкинса, она была о поддержке Украины, о том, что вызов России – это вызов всему цивилизованному миру, слом всей международной системы. И мы, Соединенные Штаты – лидер свободного мира, на нас ответственность отстраивать новую систему.

И вызов Ирана был встречен немедленно.

Не знаю, успели ли уже украинские зрители посмотреть обращения Байдена, они еще более жесткие в отношении Ирана. Потому что план ясен: это многоходовая российско-иранская комбинация. У многих возникает вопрос: почему такая невероятная жестокость, показательные жертвы? Конечно, это террористы, подонки и животные, но они еще никогда не совершали таких массовых злодеяний.

Они устроили буквально бойню, причем снимали все это на камеры.

Их задачей было вызвать реакцию Израиля, втянуть армию в наземную операцию в Газе. И готовился второй удар – в то время, когда все будут там, ударить с севера еще более мощной структурой Хезболла.

Именно это было сорвано предупреждением США. От Байдена, сегодня он еще раз предупредил и Хезболлу, и Иран.

Да, все маски сброшены. Запад нерушимо на стороне Израиля и Украины.

Ключевой сигнал, посланный Западом в лице США, - это американская авианосная группа, которая приблизилась и держит наготове ракетные установки. Что может стать триггером для применения мощных ракет, если, например, Хезболла решится на провокацию. Возможно, решится Иран, но руководство Ирана в который раз включает режим «ничего не знаем, это не мы».

План, конечно, был, Иран включил прокси. И следующим этапом должен быть удар Хезболлы. Между прочим, я вам скажу парадоксальную вещь, я бы очень хотел, чтобы Хезболла вылезла с этим ударом. Потому что уже, во-первых, два авианосца в Средиземном море.

Авианосные группы.

Да. Группа – это авианосец и два ракетоносца в каждой группе. Авианосец "Джеральд Форд" уже пришел и приближается другой. Они сомнут всю эту структуру, превратят ту часть Ливана, к сожалению, которую захватила Хезболла, в руину. Поэтому, я считаю, они, скорее всего, воздержатся.

Но, насколько я знаю ситуацию в Израиле, - Иран обречен, ему никогда не простят, все понимают, кто совершил это ужасное злодеяние. И никуда не делась ядерная программа Ирана. Вы ведь помните, около месяца назад не Израиль, а Пентагон предупредил, что Ирану осталось две недели до владения ядерной боеголовкой. Конечно, такую ситуацию Израиль не будет терпеть. И мы знаем, что в Израиле давно все готово к операции по уничтожению ядерного потенциала Ирана, он может это выполнить сам, но с трудом. Из США это было бы легче сделать, но, может, и сам.

США до сих пор удерживали Израиль от этого шага, но теперь ситуация изменилась.

Очень выразительна одна из фраз Блинкена на пресс-конференции в Израиле. Он сказал великолепную фразу: мы знаем, что вы сможете справиться с любым вашим врагом сами, один на один. Но пока существует Америка, вам не придется делать это самим, мы будем вместе с вами при любых обстоятельствах. Я трактую это как четкий сигнал, что США приняли концепцию Израиля, что ядерный потенциал Ирана должен быть уничтожен.

И, конечно, в этой ситуации, чтобы дважды не вставать, тот сокрушительный удар, который будет нанесен Израилем и поддержан США (в любом случае он будет поддержан не прямо – разведданными, возможно участием американских пилотов, я не исключаю и прямого, открытого общего удара США и Израиля), будет не только по ядерным объектам – по преступникам, по так называемым центрам принятия решений, будут уничтожены все эти аятоллы, начиная с верховного.

А в качестве жеста любезности к украинскому союзнику будут уничтожены все заводы, производящие ракеты, которые уничтожают города в Украине.

Я думаю, этот приговор Ирану уже подписан, равно как и ХАМАСу, а время приведения в действие будет зависеть от конкретных тактических обстоятельств.

Едва ли не впервые в американской внешней и политике безопасности были увязаны два вопроса – Израиль и российская агрессия против Украины. И был включен туда вопрос Тайваня. Речь идет, в частности, о пакете военной помощи, который будет голосоваться в конгрессе США. Для Украины это тоже плюс, потому что республиканцы не позволят себе пойти против интересов государства Израиль, которое оказалось буквально в смертельной опасности. Будем надеяться, что именно это позволит снять претензии по финансовой и безопасности помощи для нас. Или это проявление американской четкой стратегии сдерживания там, где начинает пылать, - Тайвань, Израиль, Украина?

Именно такой вопрос встает. Все мы помним первое выступление Байдена с предупреждением Ирана, когда он сказал об отсылке авианосца, затем – что они готовы к участию в военных действиях. Но не все смотрели комментарий, который был потом (Байден не давал пресс-конференции, просто сделал заявление). А через полчаса была пресс-конференция помощников по национальной безопасности. И там был один из первых тот вопрос, который не зашел в украинских медиа - не означает ли поддержка Израиля ослабления поддержки Украины.

Был четкий ответ: ни в коем случае. Во-первых, мы как лидер свободного мира имеем моральную обязанность защищать Украину. Кроме того, был повторен для сомневающихся трампистов, если хотите, циничный, но очень убедительный аргумент, который, между прочим, произнес не слишком большой герой Салливан. Сейчас другая обстановка у администрации, там ключевым лицом сейчас Блинкен, и остальные выстраиваются в том же направлении. Салливан повторил известный тезис Столтенберга: люди, сомневающиеся, зачем мы тратимся на Украину, не понимают, что в случае, если Путин добьется успеха в Украине, нам придется платить гораздо большую цену, и не только деньгами – нам придется платить кровью. Потому что Путин пойдет дальше и будет атаковать страны НАТО – и нам придется вмешаться.

Тогда же было провозглашено в отношении Украины, что, во-первых, законопроект о 24 миллиардах, застрявший из-за процедурных уловок трампистов, снят администрацией. И сразу после избрания нового спикера,

в ближайшие дни будет представлен пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов. Это уже поддержано всеми ведущими сенаторами-республиканцами.

И такая же сумма, сто миллиардов долларов, одновременно будет предложена отдельным законопроектом по Израилю.

Итак, максимум, на что способны будут трамписты, - на новые процедурные уловки. Неважно. Состоялось уже очень показательное голосование в палате по поводу того, кого республиканцы будут выдвигать на роль нового спикера. Был трампистский кандидат – он получил 99 голосов. И кандидат, которого поддержало большинство, 133 голоса, - уверен сторонник поддержки Украины, конгрессмен Скализ.

Как теперь будет играть Кремль, помогать Ирану или попытаться поднять градус на Ближнем Востоке, чтобы выходить с новыми преступными идеями? Путин собирается к своему партнеру Си Цзиньпину.

Пекин также следит за ситуацией. И он понял, вероятно, что эта ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита. Удивительные события происходят в американо-китайских отношениях. В начале этой недели, уже после событий в Израиле, была встреча делегации американских сенаторов, которую возглавлял лидер демократов в сенате Шумер, с Си Цзиньпином. Си Цзиньпин произнес там пышную фразу в китайском стиле, мол, я могу вам назвать тысячу причин, почему американо-китайские отношения должны процветать и развиваться, но у меня нет ни одной причины, по которой мы стали бы враждебными государствами. Очень интересная формула.

Более того, произошло удивительное: Си Цзиньпин как раз за несколько часов до этой встречи сделал заявление о событиях в Израиле. Оно была общим: призываем к деэскалации, нужно найти мирное решение. И Шумер указал ему, что хотелось бы, чтобы китайский народ выразил возмущение теми ужасающими зверствами, которыми сопровождались действия террористических групп.

И произошло удивительное: Си Цзиньпин согласился и откорректировал свое заявление. И, в отличие от России, выразил соболезнования жертвам и заявил, что подобное поведение абсолютно неприемлемо и не может быть оправдано.

И сейчас все ожидают участия Си Цзиньпина в Тихоокеанском саммите в конце месяца в Сан-Франциско. На днях аппарат Белого дома сделал заявление, что не исключает возможности встречи Си Цзиньпина с Байденом в ходе саммита.

То есть, Россия окончательно оказалась в дерьме, поставив себя на один уровень с Ираном и теми палачами, которые зверствовали на территории Израиля. Не знаю, как Москва будет выпутываться из этой ситуации.

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