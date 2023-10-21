Приговор для современности, сны Айнштайна и брачный стартап, – 5 книг о том, как создать будущее

Рене Генон. Кризис современного мира. – К.: Пломинь, 2023

Чтобы построить будущее, нужно сначала понять прошлое, чтобы хоть как-то приспособить его к настоящему. До недавнего времени это самое прошлое просто разрушали, причем довольно успешно, но сейчас речь уже о горящей у нас под ногами современности – по крайней мере в труде известного французского автора Рене Генона "Кризис современного мира" (К.: Пломинь), которая принадлежит к числу интеллектуальных шедевров ХХ века. "Это своего рода сжатый программный манифест интегрального традиционализма - нонконформистского течения мыслителей-практиков, основателем которого по праву считается Р. Генон, - предупреждает предисловие. - Ее последователей объединяет признание базовых принципов, среди которых: существование исконной мудрости, пожизненных истин, которые являются источником как для Примордиальной Традиции, так и всех последующих главных исторических традиций". "Сохранить. Принять. Передать" – в этой краткой формуле можно было бы воспроизвести лейтмотив этого произведения. С первым украинским переводом французского мыслителя читатель узнает о том, что такое "традиция" и в каком состоянии, с точки зрения традиционного мира, находится наш мир. В свое время автор книги произвел ошеломляющее впечатление на европейских интеллектуалов, и по сей день его интеллектуальное наследие влияет на философско-политическую мысль всего мира. Можно даже утверждать, что с годами его влияние только усиливается, поскольку фаталистические пророчества мыслителя обладают свойством сбываться. Другими словами, книга посвящена всем, кто восстает против современности.

Питер Тиль, Блэйк Мастерс. От нуля до единицы! Заметки о стартапах, или Как создать будущее. – К.: Наш Формат, 2023

"Эта книга предлагает совершенно новые, свежие идеи о том, как создать ценности мирового масштаба", - убеждает Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, а уже один из ее авторов является первым инвестором этой социальной сети, который, к тому же создал платежную систему PayPal. Таким образом в исследовании "От нуля до единицы! Заметки о стартапе, или Как создать будущее" Питера Тиля и Блейка Мастерса (К.: Наш Формат) нам в который раз напоминают, что основа любого успешного стартапа – уникальный продукт, дающий любой компании выигрышный статус монополии. Следует добавить, что перед нами не учебник, не собрание сведений – а упражнение, тренирующее способность мыслить. Ведь именно в этом и состоит задача стартапа: ощущать вопросами имеющиеся идеи и переосмысливать бизнес с нуля. Кстати, об арифметике. "Горизонтальный" прогресс, по мнению авторов, лишь копирует эффективные модели, двигаясь от единицы в эфемерные дали китайского образца. А "вертикальный" означает создание новейших сущностей – тот же переход от нуля к единице. Например, собрав по образу и подобию сотню печатных машинок, мы обеспечим горизонтальный успех, а создав компьютер – добьемся вертикального прогресса. Однако нет препятствий для того, кто считает, что технологическое развитие не должно ограничиваться только тем, что связано с компьютерами. Если разобраться, технологией можно считать любой, более производительный способ действий. Даже брак, представляете? Да-да, потому что стартап напоминает брак, как настаивают авторы. "Когда вы начинаете новое дело, прежде всего примите главное решение: кого взять в партнеры? – советуют нам они. - Выбор соучредителя почти так же важен, как выбор мужа, а конфликт бывших партнеров выглядит так же отвратительно, как развод. В начале отношений партнеры обычно полны оптимизма. Ведь трезво думать о возможных проблемах так неромантично. Вот о них и не думают. Но если противоречия между партнерами станут неразрешимыми, компания неизбежно станет жертвой конфликта".

Алан Лайтмен. Сны Айнштайна. – Л.: Априори, 2023

Эта книга американского физика и писателя переведена более чем на тридцать языков мира. В общем "Сны Айнштайна" Алана Лайтмена (Л.: Априори) - это роман-коллаж, описывающий сновидения о времени, якобы приснившиеся молодому Альберту Айнштайну, когда тот работал в бернском патентном бюро, в то же время разрабатывая свою теорию относительности. В снах Айнштайна время то двигается по кругу, то несется в обратном направлении, то застывает, то замедляется. Воображаемые миры, где люди живут вечно или только один день, не могут даже подумать о будущем или, наоборот, способны заглянуть в будущее, побуждают задуматься о влиянии времени на наше поведение, о том, насколько мы свободны в своих действиях и ощущаем счастье - вопреки всему. Кстати, в украинской традиции таких одиночек было немало, не перевелись они и в наше время. Иногда этих несчастных – обычно бродяг, пьяниц, сумасшедших – посылают к нам, как ангелов, чтобы проверить нас на вшивость относительно нашего милосердия. Вы о многом расспрашивали когда-нибудь бомжа? "Когда пришельцу из будущего приходится заговорить, он не говорит, а скулит, - напоминает автор. - Он выдавливает из себя безобразные звуки. Он мучается. Потому что если он вызовет хоть малейшее изменение в чем-то, то может разрушить будущее. Он вынужден быть свидетелем событий и при этом не принимать в них участия, не менять их. Он завидует людям, живущим в своем собственном времени, которые могут действовать, как им вздумается, забыв о будущем, не ведая последствий своих действий, однако он не может действовать. Он - инертный газ, призрак, чехол без души, он потерял свою личность, он - изгнанник времени. Таких несчастных из будущего можно встретить в каждом поселке, в каждом городе, где они прячутся под карнизами зданий, в подвалах, под мостами, в пустынных полях. Их не спрашивают о грядущих событиях, о будущих браках, рождении, финансовых делах, изобретениях, доходах, которые можно получить. Зато их оставляют в одиночестве и жалеют". Возможно, когда-то таким же образом пожалеют и нас.

Вика Смерека. Ой, копирайтинг. Как вырасти самой высокой елью в лесу копирайтеров. – К.: Прометей, 2023

Автор этой книги пишет тексты в команде Евгения Клопотенко, а до этого около 5 лет работала на фрилансе. Поэтому в своем практическом пособии "Ой, копирайтинг. Как вырасти самой высокой елью в лесу копирайтеров" Вика Смерека (К.: Прометей) обещает, что в книге не будет сухой теории (для этого есть другие книги). Но будет много жизненных историй, конкретных примеров и немного шуток. Вы узнаете, как она искала первых заказчиков, что им писала и чем выделялась среди тысяч других копирайтеров, чтобы получить работу. Также получите около сотни практических упражнений и идей по написанию текстов. Более того, несмотря на, казалось бы, "безликий" характер этого труда, автор рассказывает о том, как копирайтеру развивать свой личный бренд, а также отвечает на другие вопросы. Как писать просто, не утрачивая смысл? Как выделяться среди других копирайтеров? Так что в книге вы найдете ответы на эти вопросы - в виде практических советов, упражнений, а также историй из личного опыта автора. "В процессе написания той или иной главы я ставила перед собой две цели, - замечает она. - Первая - чтобы начинающие копирайтеры (или же те, кто просто застрял на одном месте) могли четче увидеть возможности для развития и сократить себе тот путь, который я прошла за 5 лет работы с текстами, вторая - чтобы эта книга стала для вас практическим пособием, другом, поддержкой, шпаргалкой, вдохновением, чтобы вы могли открывать ее, когда не знаете, о чем писать или как писать. Когда утратили вдохновение или чувствуете неуверенность в своих навыках. Когда нужно расшевелить мозг и просто начать писать. И чтобы в каждой ситуации вы находили на страницах книги ответ или поддержку. Удалось ли это мне? Дочитайте до конца и скажите".

Грэм Симсион. Проект "Рози". – Х.: Виват, 2023

Генетика, как известно, - наука будущего основанная на нашем прошлом. Как она работает сегодня? Довольно забавно, потому что эта книга о ней – смешная и совсем не "научная", как может показаться при разговоре хотя бы о ее главном герое. Так, Дон Тиллман в романе Грэма Симсиона "Проект "Рози". – Х.: Виват) - молодой успешный ученый-генетик, который имеет серьезные проблемы в общении с женщинами, потому что обычно для него первое свидание является и последним. Поэтому он применяет научный метод поиска спутницы жизни.” Кажется, я знаю, как наконец-то найти себе жену, – рассуждает наш герой. - Когда открытие уже сделано, удивляешься, сколько времени и усилий было потрачено на поиск того, что сейчас кажется очевидным. Но, если бы не ряд непредсказуемых событий, этого открытия могло и не произойти". Таким образом, проект "Жена" с самой подробной анкетой должен отсеять непунктуальных, любительниц гороскопов, гадалок, помешанных на одежде модниц, религиозных фанатичек, веганок, спортивных болельщиц, необразованных, курящих… Но вот в его жизни случайно появляется Рози… Она совершенно не отвечает требованиям и к тому же больше интересуется собственным проектом – поиском своего биологического отца… Но Дону придется признать – любовь творит чудеса… Невероятно забавный роман (с глубоким подтекстом) о том, что, когда ты не находишь любви, она находит тебя. Кстати, несмотря на дебют, каковым был этот роман автора, далее он уверенно чувствует себя на "территории" романов о любви, ярко и с юмором описывая будничные, но от того не менее важные истины.