Об этом сказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Скажу важное о пригородном сообщении, потому что утром многие люди электричками добираются на работу... На сегодняшний день по Киеву все направления уже зарезервированы, будут дизель-поезда из Фастова, Ирпеня и ближайших городов. Будет возможность добраться на работу. В принципе, это касается большинства регионов", - подчеркнул он.

Частота курсирования пригородных поездов может быть меньше, добавляет Перцовский.

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