Пригородные электрички выйдут на маршруты 24 ноября, однако частота курсирования может быть меньше, - УЗ
Несмотря на проблемы с электроснабжением из-за ракетных ударов РФ по энергообъектам Украины, пригородные электрички выйдут на маршруты по всей стране 24 ноября
Об этом сказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
"Скажу важное о пригородном сообщении, потому что утром многие люди электричками добираются на работу... На сегодняшний день по Киеву все направления уже зарезервированы, будут дизель-поезда из Фастова, Ирпеня и ближайших городов. Будет возможность добраться на работу. В принципе, это касается большинства регионов", - подчеркнул он.
Частота курсирования пригородных поездов может быть меньше, добавляет Перцовский.
- Днем 23 ноября на Днепропетровщине и Полтавщине работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды и электроэнергии приостановили в Киеве.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- В целом силы ПВО сбили 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, атаковавших территорию Украины 23 ноября.
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, на Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
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