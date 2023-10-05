"Пригодится еще определенная работа": в МВФ оценили новый законопроект по САП
Международный валютный фонд отмечает прогресс в реформах антикоррупционных органов, однако ожидает до конца года доработки законопроектов о повышении автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй на брифинге в Киеве, передает ЭП .
МВФ ознакомилось с законопроектом правительства и еще двумя альтернативными.
"Необходимо выполнить определенную работу по доработке этих предложений, чтобы принять окончательный закон, соответствующий программе расширенного финансирования EFF, а также обязательствам Украины перед Европейским Союзом и другими заинтересованными сторонами, но совместимый с украинской правовой базой", - сказал Гэвин Грей.
По его словам, представленный в парламент правительственный законопроект является хорошим началом для обсуждений, однако необходима определенная техническая работа.
Грей сообщил, что во время визита в Киев на эту тему состоялись хорошие переговоры.
Поддержка реформ партнерами
Ранее Украинская правда сообщила , что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил Координационной платформе доноров, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису президента письмо с перечнем реформ, которые Украина должна сделать для продолжения оказания ей военной помощи.
По данным издания, реформы в документе распределены по приоритетности внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.
Условия касаются реформирования работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, Минобороны и всех силовых ведомств.
Впоследствии посольство в Киеве подтвердило, что Соединенные Штаты во время многосторонней координационной платформы доноров для Украины в Брюсселе предоставили Киеву предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи.
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